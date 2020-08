Il ciambellone integrale allo yogurt e cacao, è un dolce salutare grazie alla presenza di farina integrale, olio extravergine di oliva, zucchero di canna e yogurt, la presenza del cacao poi lo renderà perfetto anche per i bimbi dai gusti più difficili e per gli adulti più golosi.

Una ricetta facilissima che vi conquisterà per il gusto e per la sua semplicità, una colazione che sa davvero di casa.

La farina integrale regala al dolce un sapore più rustico, mentre lo yogurt regala sofficità e leggerezza, il fatto che non sia presente neanche il burro nell’impasto rende questa ricetta light, perfetta anche per chi è alla ricerca di qualcosa di dolce, ma senza un apporto calorico eccessivo.

Perfetto da gustare solo o da utilizzare come base da farcire con confetture o cioccolato, per una merenda ancora più golosa.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 45 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

230 g Farina integrale

50 g Cacao amaro

240 g Zucchero canna chiaro

80 g Olio Extravergine D’Oliva

3 Uova

1 vasetto Yogurt bianco

1 Limone buccia grattugiata

8 g Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta del ciambellone integrale allo yogurt e cacao, mettete in una planetaria i tuorli e lo zucchero e montate bene. Unite lo yogurt e mescolate, aggiungete l’olio a filo e continuate a mescolare.

Unite la farina mescolata al lievito e al cacao e mescolate il composto. Aggiungete la buccia grattugiata di un limone. Unite alla fine, con una spatola, gli albumi montati a neve ben ferma avendo cura di amalgamarli con movimenti lenti dal basso verso l’alto per non smontare il composto.

Versate l’impasto in uno stampo per ciambelle oliato e infarinato. Fate cuocere a 180°C in forno statico per circa 40 minuti. Gli ultimi 5 minuti spegnete il forno e fate riposare il dolce, quindi tiratelo fuori e attendete che intiepidisca un po’ prima di sformarlo delicatamente e mettetelo a freddare su una gratella. Spolverate di zucchero a velo.

Prima di sfornare il dolce fate sempre la prova stecchino, visto che ogni forno ha i suoi tempi di cottura.