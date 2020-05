Le cipolline al forno sono un contorno facile da fare, pochi ingredienti, sale, qualche spezia, olio, miele per caramellare ed ovviamente le cipolle adatte, quelle di Cannara, soprattutto Borettane sono le migliori per questa preparazione, dolcissime e morbide, sono perfette per accompagnare qualsiasi secondo piatto, specie quelli di carne importanti.

Una ricetta semplice, una cottura lenta, per ammorbidire le cipolle, senza sfaldarle, il miele durante la cottura si sposa con con la sapidità di questa tipologia di cipolla, caramellandola, esaltandone il gusto, noi abbiamo aggiunto anche una birra artigianale locale, per aiutare la caramellizzazione delle cipolline e aggiungere una nota acida che rende il piatto perfetto.

Sono ideali per accompagnare secondi piatti, specie se di carne, ma sono perfette anche come farcitura di panini, magari con insieme ad un formaggio di capra a pasta molle, del pane tostato, meglio ancora se integrale e qualche chips per la nota croccante, scegliete voi se di patate o carote.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 120 minuti

Tempo totale: 140 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

500 g Cipolline borettane di Cannara

30 g Olio evo

10 g Sale aromatico alle erbe

20 g Miele

100 ml Birra rossa, rifermentata in bottiglia Birrificio dei Perugini

Preparazione

Per preparare la ricetta delle cipolline al forno , pelate le cipolline ed eliminate le estremità.

Adagiate in una teglia antiaderente.

Irrorate con l’olio extravergine d’oliva.

Spolverate con il sale aromatico.

Cospargete con il miele.

Fate cuocere in forno caldo a 165 gradi per un’ora.

Unite la birra e girate le cipolline.

Lasciate cuocere per un’altra ora finché non diventeranno tenere.

Irrorate con il sughetto alla birra sul fondo della teglia e servite.