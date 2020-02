I conchiglioni ripieni di ricotta e spinaci sono un primo piatto semplice e goloso, un piatto tipico dei pranzi della domenica, da preparare in anticipo e mettere in forno poco prima di sedersi a tavola.

Una ricetta questa con pochi ingredienti e con pochi passaggi per un piatto di grande effetto, con un ripieno morbido e filante, che conquisterà grandi e piccini.

Potete persino decidere di preparare la ricetta dei conchiglioni al forno la settimana prima, congelarli e poi infornarli direttamente congelati quando dovrete servirli, più facile di così.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Pasta tipo conchiglioni

250 g Ricotta

100 g Parmigiano grattugiato

450 g Spinaci lessati

500 ml Besciamella

Sale q.b.

Burro fiocchetti

Olio Extravergine D’Oliva q.b.

Preparazione

Per preparare la ricetta dei conchiglioni ripieni di ricotta e spinaci al forno preparate la besciamella e mettetela in una ciotola.

Pulite, lavate e cuocete gli spinaci. Lasciateli raffreddare, strizzateli e tritateli grossolanamente e metteteli in una ciotola.

Unite la ricotta sgocciolata, il formaggio grattugiato (80 g), l’uovo e regolate di sale e mescolate il tutto, fino ad ottenere un composto omogene.

Lessate i conchiglioni in abbondante acqua salata, lasciandoli al dente.

Scolateli e raffreddateli, velocemente, in acqua fredda, scolateli bene e conditeli con un filo di olio extravergine d’oliva per non farli attaccare.

Prendete la pirofila, da voi scelta, e cospargete il fondo con un pò di besciamella.

Con l’aiuto di un cucchiaio, riempite tutti i conchiglioni , sistemandoli man mano nella teglia.

Riempita la pirofila condite i conchiglioni con la restante besciamella, aggiungete il parmigiano e qualche fiocchetto di burro.

Cuocete i conchiglioni ripieni di ricotta e spinaci a 200° per 20 minuti circa o fino a quando la superficie non si sarà gratinata e non sarà dorata.

Impiattate e servite subito.