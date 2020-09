I cornetti di pasta sfoglia alle mele sono un dolce semplice da realizzare, ottimo per la merenda dei bambini, si prepara con pochi ingredienti ed una manciata di minuti, l’ideale sarebbe coinvolgerli nella preparazione, per farli partecipare in modo divertente al momento dei pasti.

Una ricetta veloce, che si può personalizzare come preferite, noi ci siamo ispirati agli aromi dello strudel, mele, cannella e un pizzico di zenzero che enfatizza l’aroma leggermente acidulo delle mele, ma potete optare per mele e cioccolata, o pere, cioccolato e vaniglia.

Noi abbiamo utilizzato una sfoglia già pronta, per velocizzare il tutto e permettere anche ai bambini di partecipare, ma se voleste prepararla da soli qui potete trovare tutti i consigli per una pasta sfoglia a regola d’arte, se decideste quindi di preparare la sfoglia in casa, aggiungete alla farina anche una parte di farina integrale, con le mele, la cannella e lo zenzero sarà perfetta, un gusto rustico che si sposerà perfettamente con questa ricetta.

Questi cornetti sono un’ottima soluzione per la merenda, ma si prestano bene anche alla colazione o ad un dolcetto veloce a fine pasto, si conservano croccanti per 2 o 3 giorni e potreste anche decidere di prepararli in anticipo e congelarli prima della cottura, in questo modo, quando vorrete consumarli non dovrete far altro che infornarli ancora surgelati e calcolare un paio di minuti in più per la cottura.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

1 Confezione Pasta Sfoglia

1 Mela

1 tuorlo

Zucchero Di Canna

Cannella

Zenzero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cornetti di pasta sfoglia alle mele, pulite e private del torsolo una mela, tagliatela in 8 spicchi e tenete da parte.

Stendete il rotolo di pasta sfoglia e tagliatelo in 8 parti, formando degli spicchi.

Posizionate uno spicchio di mela su ogni porzione di sfoglia che avete tagliato, spolverate con un poco zucchero di canna, cannella e un pizzico di zenzero. Arrotolate ogni spicchio, partendo dalla base più larga, fino a formare un cornetto. Posizionate i cornetti ottenuti su una teglia, rivestita di carta forno, spennellateli con il tuorlo d’uovo e cuocete, in forno già caldo, 15 minuti a 180 °C. Servite tiepidi.