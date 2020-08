Le cotolette di verdure sono un secondo a base di patate lesse e verdure miste semplice da realizzare, un modo semplice e gustoso per portare in tavola un piatto ricco di verdure.

Per preparare questa ricetta potete usare le verdure che più vi piacciono e arricchire l’impasto con spezie ed erbe aromatiche, possono essere preparate in anticipo, congelate e cotte all’occorrenza in padella o in forno.

Le cotolette di verdure sono perfette anche per chi segue una dieta vegana, non essendoci prodotti di origine animale, ma semplicemente verdure saltate ed amalgamate poi in padella, se non siete vegani però potete arricchire questa ricetta aggiungendo un cuore di mozzarella filante, in questo caso andranno consumate appena cotte, mentre se lasciate la ricetta così com’è sono perfette anche fredde, magari per un pic-nic fuori porta o una giornata di relax al mare.

Che scegliate la cottura in padella o al forno si prestano bene anche ad essere inserite all’interno di una dieta ipocalorica e per i bambini sarà un modo alternativo di provare verdure di tipi diversi, provate a prepararle insieme, le mangeranno ancora con più gusto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 30 minuti

Tempo totale: 45 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

2 Patate lesse di media dimensione

1 Zucchina

1 Carota

1/2 Peperoni rosso

1/2 Peperoni giallo

1 Cipolla di Tropea

q.b. Pangrattato

q.b. Sale

q.b. Olio Di Semi per friggere

q.b. Pepe

Preparazione

Per preparare la ricetta delle cotolette di verdure, pulite le verdure e tagliatele a dadini. Saltate in padella con un filo d’olio.

Trasferite le verdure in una terrina e aggiungete le patate, schiacciandole con l’apposito attrezzo. Aggiungete il sale e il pepe.

Unite il pan grattato e impastate il tutto fino ad ottenere un composto facilmente lavorabile e compatto.

Prelevate con un cucchiaio parte dell’impasto e create una polpetta. Adagiatela su un piatto foderato con della carta da forno e schiacciatela leggermente con le mani. Proseguite così fino ad esaurire il composto che avete precedentemente preparato.

Scaldate in una padella dell’olio e friggete le cotolette su entrambi i lati fino a completa doratura. Se preferite una cottura più leggera potete cuocere le cotolette in forno a 180°C per 20 minuti.