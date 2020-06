Il cous cous con piselli e gamberi è un primo piatto estivo, semplice ed estremamente gustoso, decisamente una valida alternativa alla pasta, le zeste di limone candite conferiscono al piatto il quid in più e ben si sposano con la dolcezza e la sapidità dei gamberi e dei piselli, oltre ad aggiungere una nota croccante al piatto.

Questa ricetta è perfetta da servire sia tiepido che freddo, potete prepararlo in anticipo e conservarlo in frigorifero, unica accortezza, mantenetelo in un contenitore ben chiuso per 24-48 ore al massimo, inoltre si presta alla perfezione ad essere servito come finger food per un buffet o un aperitivo in bicchierini monoporzione magari.

Il cous cous è un piatto originario del Nordafrica, anche se viene ormai consumato in tutto il mondo, in Italia soprattutto viene molto apprezzato, tanto che in sicilia gli è stato dedicato un intero festival.

Costituito da granelli di semola di frumento cotti al vapore, è senza dubbio un piatto dal tipico sentore mediterraneo, che ben si presta a condimenti diversi, dalle verdure, al pesce, passando per la carne.

Nei paesi arabi tradizionalmente, si ricava dalla macinatura della semola di grano duro, poi cotta al vapore per almeno un paio di ore in un’apposita pentola, la tajine, una pentola in terracotta di tradizione marocchina, dall’inconfondibile coperchio conico ed è proprio grazie a questo coperchio che viene garantita una circolazione ottimale del vapore e si ottiene così una cottura molto lenta, sana e naturale, in questo modo i sapori si mescolano insieme per un risultato veramente strepitoso.

Il cous cous si prepara tradizionalmente lavorando a mano la semola con un po’ di acqua, fino ad ottenere delle palline molto piccole, che vengono poi passate nella semola asciutta in modo che non si attacchino,a questo punto vengono passate in un setaccio setaccio in modo da trasformarle in dei veri granelli irregolari, che vengono ripassati poi nella semola asciutta per poterli conservare al meglio.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Cous Cous

600 g Gamberi

250 g Piselli freschi o surgelati

1 Limone bio

80 ml Olio Extravergine D’Oliva

1 spicchio Aglio

1 spicchio Cipolla

1 mazzetto Prezzemolo

Sale Fino

Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta del cous cous con piselli e gamberi, preparate le zeste di limone candite

Lavate e asciugate i limoni. Con un pelapatate ricavate le bucce completamente prive della parte bianca. Tagliate in 2 o 3 parti per il senso della lunghezza.

Dal limone ricavate il succo e mettetelo da parte.

In un pentolino portate un bicchiere d’acqua ad ebollizione. Immergete le zeste di limoni e cuocete per 2/3 minuti. Scolatele e mettetele da parte.

Rimettete altra acqua nel pentolino e portate nuovamente ad ebollizione, immergete le zeste di limoni e cuocete per 2/3 minuti.

Ripetete l’operazione ancora una volta. Sgocciolate bene e pesate le zeste di limoni ben sgocciolate.

Nel pentolino mettete una quantità di zucchero pari al peso delle zeste di limoni e circa metà quantità d’acqua.

In questo caso 25 g di zucchero e 15 ml d’acqua. Sciogliete bene lo zucchero nell’acqua, unite le zeste di limoni, portate ad ebollizione e fate cuocere a fuoco basso per 7/8 minuti fin quando lo sciroppo sarà completamente ridotto.

Scolate e mettete ad asciugare su carta assorbente.

Preparate ora il cous cous Semola Oro. Portate a ebollizione 250 ml d’acqua con un cucchiaio di olio e un pizzico di sale. Spegnete e poi unite il cous cous, mescolate e fatelo gonfiare per 4 minuti.

Sgranate bene con una forchetta e tenetelo da parte, completerà la cottura nel suo condimento finale.completerà la cottura nel suo condimento finale.

Pulite e sgusciate i gamberi, tenendone qualcuno intero.

In un’ampia padella fate rosolare uno spicchio d’aglio e un po’ di cipolla affettata finemente in 3-4 cucchiai d’olio.

Togliete l’aglio e aggiungete i piselli e i gamberi. Coprite e fate cuocere a fuoco dolce per 10-15 minuti.

Togliete i gamberi interi. Unite il succo di limone e il cous cous.

Salate e mescolate bene. Cuocete il tutto per altri 2-3 minuti.

Completate con prezzemolo tritato, un altro filo d’olio e le zeste di limone candite.

Mescolate bene. Impiattate e servite tiepido o freddo.