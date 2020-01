La ricetta dei crackers rustici è una di quelle che potrebbero creare dipendenza, ricchi di semi e preparati con farine miste di cereali, si fanno in un attimo e si conservano a lungo.

Questa ricetta è un’idea sfiziosa per uno snack, un aperitivo con gli amici o per uno spuntino veloce, da rompere con le mani in pezzi irregolari e perfetti per accompagnare salse, formaggi spalmabili o ciò che vi suggerisce la fantasia.

Per realizzarli abbiamo utilizzato un mix 50-50 di farine e semi, per aumentare la croccantezza e il gusto.

I crackers si conservano fino a 10 giorni ben chiusi in una scatola di latta o contenitore ermetico.

Se dovessero perdere un po’ di croccantezza col tempo, prima di servirli potete rimettere i crackers in forno a 200°C per 5 minuti.

Si accompagnano bene a formaggi spalmabili e salse di vario genere ma sono deliziosi anche da sgranocchiare in purezza.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

6 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Farina tipo 1

100 g Fiocchi avena

50 g Semi misti

40 g Farina d’orzo integrale

40 g Farina d’avena integrale

40 g Farina di mais fioretto

30 g Farina di soia

170 g Acqua

50 g Olio extra vergine d’oliva

1 1/2 cucchiaino Zucchero Di Canna

1 1/2 cucchiaino scarso Lievito per torte salate

1 1/2 cucchiaino Aceto Di Mele

1 cucchiaino Sale fino

q.b. Sale in fiocchi per la superficie

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crackers rustici riunite insieme le farine, lo zucchero e il sale fino nella ciotola della planetaria e mescolate il tutto con la frusta K.

Aggiungete l’acqua e l’aceto e lavorate a velocità media per 2 minuti per formare una pasta densa e appiccicosa che all’inizio potrebbe aggrapparsi attorno alla frusta.

Spargete sopra il lievito e aggiungete l’olio extra vergine d’oliva, quindi lavorate l’impasto per 1 minuto a velocità media, in modo da incorporare accuratamente l’olio.

La pasta risulterà morbida ma non appiccicosa.

Dividete la pasta in 4 parti uguali e ritagliate 4 pezzi di carta forno delle dimensioni della teglia.

Stendete con il matterello una porzione di pasta alla volta, direttamente su un foglio di carta forno, in un rettangolo di circa 3 mm circa di spessore.

A piacere, cospargete la superficie con dei fiocchi di sale e trasferite il foglio di carta con la sfoglia di cracker sulla teglia.

Fate cuocere 2 teglie per volta in forno caldo a 230°C per 5-6 minuti, o fino a che i crackers sono ben coloriti alle estremità, scambiando le 2 teglie di posto e ruotandole a metà cottura.

Rimuovete le teglie dal forno, con cautela voltate sottosopra le sfoglie di crackers e rimettete in forno per altri 2-3 minuti, o fino a che i bordi sono molto ben coloriti.

Mentre le prime 2 sfoglie cuociono, stendete il resto della pasta e, appena sfornati i primi crackers, trasferite sulle teglie quelli da cuocere (non importa se le teglie sono ancora calde, a patto di rimetterle subito in forno).

Fate raffreddare completamente i crackers su una griglia e spezzateli con le mani in pezzi irregolari prima di servire.