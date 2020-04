La cream tart con pasta biscotto è una variante della classica cream tart cake, fatta con dischi di frolla, qui abbiamo utilizzato una pasta biscotto soffice, alternata ad una farcia a scelta e decorata in modo scenografico con fiori, cioccolata e macaron.

Una ricetta decisamente scenografica, adattabile ad ogni esigeza, numeri, lettere, cuori, potete scegliere la forma che preferite e modellarla senza dover essere degli esperti pasticceri, basterà uno stencil disegnato sulla carta forno ed un coltello, anche nella decorazione non ci sono limiti, via libera a fiori eduli, come quelli del rosmarino o le violette, ma anche cioccolatini, macaron e ciuffi di panna montata.

Per creare una cream tart perfetta ricordate alcuni piccoli consigli:

Per la base: potete utilizzare pasta frolla, pasta sablè, sfoglia o pasta biscotto.

Per la forma: numero, lettera o qualsiasi altra forma vogliate, basta disegnarla su un cartoncino e ritagliare la frolla, la sablè o la sfoglia prima di infornare, invece la pasta biscotto avrete l’accortezza di sagomarla dopo la cottura.

Per la farcitura: ideali sono creme abbastanza consistenti come una camy cream realizzata con panna mascarpone e latte condensato o una namelaka realizzata con base al cioccolato bianco.

Per la decorazione: macaron, fiori eduli, cioccolatini, frutta, praline, meringhe, biscotti, wafer…

Quanti strati bisogna realizzare?

Due strati sono perfetti per la classica cream tart ma se vi piace stupire la versione con tre strati da farcire fa al caso vostro!

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

Per la pasta biscotto

4 Uova

120 g Farina 00

120 g Zucchero Semolato

Per la camy cream

125 g Panna Fresca

90 g Latte Condensato

250 g Mascarpone

Preparazione

Per preparare ricetta della cream tart con pasta biscotto, preparate la pasta biscotto montando le uova con lo zucchero, quando l’impasto “scrive” aggiungete la farina e miscelate delicatamente con una spatola per non far smontare l’impasto.

Versate il composto su una leccarda avendo l’accortezza di livellarlo e infornate a 180°C per 15 minuti.

Preparate la sagome della vostra forma preferita, adagiatela sulla pasta biscotto e ritagliatela seguendo i bordi.

Preparate la camy cream montando la panna, aggiungete il latte condensato e il mascarpone e mescolate per amalgamare il composto. trasferitelo in un sac-à-poche con becco a stella.

Adagiate il primo strato da farcire sul piatto da portata e farcitelo con la crema, adagiate il secondo strato e proseguite con un altro strato di crema.

Decorate con corolle di fiori, macaron e cioccolatini.