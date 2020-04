La cream tart salata è una chiara rivisitazione del ben più noto dolce decorato con fiori e macaron che ha spopolato sui social.

Altrettanto scenica rispetto alla sua omonima dolce, questa ricetta è estremamente semplice nella sua realizzazione e assolutamente personalizzabile, una frolla salata di base e una farcia di mascarpone e spezie, per la decorazione via libera a verdure colorate, erbe aromatiche e ai loro fiori, come nel caso del rosmarino o dell’erba cipollina.

Un piatto che fa bella mostra di sé al centro dei pranzi più importanti, da personalizzare nella forma della frolla, dischi che si sovrappongono, ma anche lettere, numeri, non c’è veramente limite, esattamente come nella sua versione dolce con la frolla o con il pan di Spagna.

Tempo di preparazione

30 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per la frolla salata

200 g Farina 00

125 g Burro

20 g Parmigiano grattugiato

25 g Fecola di patate

1 Tuorlo d’Uovo

1 Uovo

Sale

Per la farcitura

200 g Mascarpone

200 g Panna semi montata

50 g Formaggio grattugiato

1 cucchiaino Paprika dolce

1 cucchiaino Curry

4 fogli Colla Di Pesce

Per la decorazione

Carote

Olive

Erba Cipollina

Preparazione

Per preparare la ricetta della cream tart in una ciotola impastate insieme tutti gli ingredienti, trasferite l’impasto su una spianatoia e continuate a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio e omogeneo.

Fate riposare per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo, riprendete l’impasto, stendetelo e coppate le forme che andranno a comporre la vostra crem tart: una forma per la base e una andrà posizionata sulla prima farcitura.

Adagiate le basi di frolla su una teglia e infornate a 160° per 15 minuti.

In una ciotola mettete il mascarpone con 150 g di panna semi montata, aggiungete le spezie, il formaggio e montate per ottenere una crema morbida.

Nel frattempo ammollate la colla di pesce e fatela sciogliere nei 50 g di panna leggermente riscaldata, aggiungetela alla crema di mascarpone.

Trasferite la crema in un sac à poche.In una ciotola mettete il mascarpone con 150 g di panna semi montata, aggiungete le spezie, il formaggio e montate per ottenere una crema morbida.

Su un piatto da portata posizionate il primo disco di pasta frolla salata e decoratelo con degli spuntoni di crema.

Adagiate sulla crema il secondo disco di pasta frolla.Adagiate sulla crema il secondo disco di pasta frolla.

Completate la tart con un secondo giro di spuntoni di creme e decorate a piacere.