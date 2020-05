La crema al burro, o buttercream, è una preparazione base della pasticceria, ideale per farcire e decorare torte e dolcetti, cupcakes, o anche per stuccare le torte in pasta di zucchero perché è un perfetto isolante tra la base e la copertura.

Esistono diverse versioni della crema al burro: semplice e a base di solo burro, zucchero a velo, poco latte caldo e vaniglia o aroma a scelta, oppure meringata a base di meringa italiana, o nella versione arricchita con tuorli d’uovo, quella che vi presentiamo in questa ricetta, è la versione classica della crema con burro, zucchero a velo e poco latte, facile e veloce da preparare e che può essere aromatizzata e colorata a piacere.

Per ottenere una crema al burro perfetta, è importante utilizzare degli ingredienti di qualità, primo tra tutti il burro.

Potete utilizzare anche il burro leggermente salato, questo donerà alla crema un gusto meno stucchevole e che ben si adatta ai dolci americani.

La crema al burro può essere colorata a piacere con coloranti in gel concentrati e liposolubili, sconsigliati quelli liquidi. Può essere aromatizzata a piacere con essenze, oli essenziali alimentari, paste aromatiche, spezie.

Sembrerebbe che la prima crema al burro venne inventata durante la seconda metà dell’diciannovesimo secolo dal pasticcere ungherese József Dobos, ideatore della famosa torta Dobos. Dopo di lui furono i pasticceri tedeschi ad iniziare ad usare la buttercreme, alla fine dello stesso secolo, un libro del 1912 conferma la presenza di questa crema proprio nelle pasticcerie in quel periodo.

Con il passare degli anni poi questa preparazione entrò a far parte degli ingredienti di varie ricette, tra i più famosi sicuramente i cupcake, e le svariate torte tedesche come la Frankfurter Kranz,o la famosissima Foresta Nera, che la utilizza anche come decorazione.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 5 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

250 g Burro morbido a pezzetti

200 g Zucchero A Velo setacciato

10 ml Latte intero caldo

1 cucchiaino Estratto Di Vaniglia o i semini di una bacca, o altro aroma a scelta

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema al burro, in planetaria, riunite il burro morbido a pezzetti, lo zucchero a velo setacciato, il latte caldo e la vaniglia o aroma scelto.

Con la frusta montate prima a velocità media e poi aumentate pian piano.

Dovrete ottenere un composto chiaro e spumoso, simile alla panna.

Utilizzate subito la crema al burro preparata, trasferendola in un sac à poche con beccuccio, per decorare, oppure aiutatevi con una spatola per stuccare una torta.

Note

La crema al burro si conserva in frigo fino a due giorni coperta da pellicola e, se non utilizzata subito e conservata in frigo, va montata nuovamente prima di essere usata per decorazioni o per stuccare torte.

Per la variante della crema al burro al cacao, sostituite due cucchiai di zucchero a velo con due cucchiai di cacao amaro in polvere o anche zuccherato.