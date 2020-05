La crema di broccoli è un primo piatto semplice e veloce, un crema vellutata che vede il broccolo regnare incontrastato, aromatizzata solo con del limone, gli sfusati della Costa d’Amalfi, e una punta di cumino, per aggiungere una nota speziata che con questo ortaggio si sposa alla perfezione.

Una ricetta semplice e leggera, ideale per purificarsi un po’ e per fare il carico di verdure, approfittando dei broccoli che ancora popolano i banchi del supermercato.

I broccoli sono un ortaggio estremamente versatile in cucina, si possono consumare appena scottati, frullando le cime e creando una sorta di cous cous o dopo essere stati cotti, come in questo caso, iconici e irresistibili fritti, come tradizione laziale impone sotto le festività natalizie, ma sono anche un ortaggio ricco di proprietà nutritive, sali minerali e vitamine, in più hanno pochissime calorie, il che, ammettiamolo non guasta mai.

Sembra addirittura che sia il broccolo, che suo cugino il cavolo, fossero molto noti già nell’antichità, tanto da essere considerati un alimento sacro per Greci e Romani che li utilizzavano come curativi per alcune malattie e usavano consumarli crudi, prima dei banchetti, perché convinti che questo gli avrebbe permesso di assorbire meglio l’alcol che avrebbero poi consumato, sfortunatamente, questa credenza non ha alcun fondamento scientifico.

Probabilmente il loro più grande difetto è l’odore, tutt’altro che gradevole, emanato durante la cottura, che potete però evitare semplicemente spremendo un limone nell’acqua di cottura del broccolo, semplice ed efficace, provare per credere.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

450 g Broccoli

200 g Patate

1/4 Cipolla bianca

1 Limone (succo e buccia)

Olio extravergine d’oliva

Cumino

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di broccoli pulite, lavate e sbollentate i broccoli in una pentola piena d’acqua leggermente salata.

In un’altra pentola mettete a bollire le patate pelate e tagliate a cubetti.

Una volta cotto tutto versate in una ciotola e frullare tutto dopo aver aggiunto cumino, cipolla trita e succo di limone.

A questo punto versate il tutto in una pentola in cui aggiungerete dell’olio, lasciate asciugare se risulta acquoso e finite con la buccia grattugiata del limone.

Mescolate e servite con dei crostoni di pane croccante.