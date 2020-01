L’abbinamento ceci e baccalà è un classico della cucina romana, ed è a questo grande classico che abbiamo deciso di ispirarci per realizzare questa crema di ceci con pepite di stoccafisso in pastella.

Noi abbiamo utilizzato uno stoccafisso già ammollato e quindi pronto da cuocere, nel caso non lo trovaste o voleste prendere quello sotto sale, ricordate di desalarlo e ammollarlo prima di procedere alla ricetta.

Abbiamo deciso di realizzare delle pepite di stoccafisso, passate in una leggera pastella e poi fritte in olio profondo.

Servite ben calde insieme a una semplice crema di ceci sono un piatto unico da leccarsi i baffi!

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Per lo stoccafisso

300 g Stoccafisso polpa ammollata

100 g Farina 00

50-60 ml Acqua frizzante ghiacciata

1/4 cucchiaino Bicarbonato

1 l Olio Di Semi Di Arachide

Per la crema di ceci

250 g Ceci secchi

1 spicchio Aglio

1 rametto Rosmarino fresco

1 foglia Alloro

1/2 cucchiaino Bicarbonato

qb Sale

qb Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di ceci e pepite di stoccafisso in pastella mettete i ceci in una ciotola, copriteli con abbondante acqua fredda e lasciateli a bagno per 12 ore.

Una volta ammollati riprendete i ceci e scolateli. Metteteli in una casseruola capiente, aggiungete l’alloro, l’aglio e il bicarbonato e ricopriteli con abbondante acqua.

Coprite con un coperchio e mettete la casseruola sul fuoco. Dal momento dell’ebollizione abbassate la fiamma e calcolate un’ora di cottura o finché i ceci non sono teneri.

Quando i ceci saranno cotti regolate di sale e fate bollire ancora per un paio di minuti, quindi spegnete il fuoco.

Rimuovete l’aglio e l’alloro dai ceci. Mettete i ceci nel bicchiere del frullatore a immersione con un mestolo di liquido di cottura. Frullate fino a ottenere una crema.

Se dovesse rendersi necessario, aggiungete qualche altra cucchiaiata di liquido di cottura. Dovrete ottenere una crema fluida.

Rimettete la crema in una casseruola e scaldatela.

Prendete i filetti di stoccafisso, sfaldateli delicatamente e ottenete dei pezzi di 3-4 cm.

Preparate la pastella unendo in una ciotola la farina con il bicarbonato e l’acqua ben fredda, poca alla volta (potrebbe non servirvi tutta). Mescolate bene con una frusta fino a ottenere una pastella piuttosto consistente. Se dovesse ritenersi necessario, aggiungete altra acqua, poca alla volta.

Mettete l’olio di arachidi in una casseruola e portatelo a una temperatura di 175 gradi. Passate i pezzi di stoccafisso nella pastella e friggeteli nell’olio caldo per qualche minuto, finché non sono ben dorati.

Scolateli su un foglio di carta assorbente e teneteli in caldo nel forno acceso e semiaperto.

Mettete una mestolata di crema in una ciotola e adagiatevi qualche pezzo di stoccafisso fritto.

Completate con qualche ago di rosmarino, un filo d’olio a crudo e, se vi piace, un pizzico di sale sullo stoccafisso. Servite ben caldo.