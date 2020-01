La crema di ceci e semi di nigella è un primo piatto speziato, saporito, avvolgente.

I semi di nigella, chiamati comunemente cumino nero, hanno un sapore amaro e pungente, che si sposa a meraviglia con la cremosità dei ceci.

Questi semi erano conosciuti ed apprezzati già nell’antichità, se ne trovano traccia già nel 1650 a.C. e anche nelle tombe dei faraoni dell’antico Egitto, lasciandoci supporre un ruolo piuttosto importante se accompagnavano il faraone nell’aldilà.

Vengono utilizzati soprattutto per preparare liquori, caramelle e dolciumi in generale, nella cucina mediorientale viene impiegata anche per alcune tipologie di pane, come il naan o come decorazione delle insalate.

In America invece l’olio che deriva da questi semi viene utilizzato come integratore ed è l’ingrediente principale di una bevanda al gusto di cola.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

2,5 ore

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Ceci secchi

2 foglie Alloro

1 Carota

1 Costa Di Sedano

1 Scalogno

q.b. aghi Rosmarino

2 cucchiaini Semi di Nigella

q.b. Sale

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di ceci e semi di nigella mettete in ammollo in acqua i ceci secchi per almeno dodici ore.

Sciacquateli con cura.

Fate bollire dolcemente in acqua salata per un paio d’ore, assieme alle foglie di alloro.

Scolate i ceci tenendo da parte l’acqua di cottura.

Scaldate due-tre cucchiai d’olio di oliva, trasferite in una ciotolina e aggiungete i semi di nigella. Mescolate con cura e fate riposare.

Tritate finemente la carota, lo scalogno, la costa di sedano e qualche ago di rosmarino.

Trasferite in un tegame e fate soffriggere con un bel giro d’olio. Unite i ceci, fate tostare un paio di minuti a fiamma alta, aggiungete quindi 3-4 mestoli di acqua di cottura.

Frullate con un mixer ad immersione fino ad ottenere una crema liscia e omogenea.

Aggiustate di sale e fate cuocere per altri 5 minuti.

Servite la crema nelle ciotoline, aggiungendo su ogni porzione i semi di nigella e l’olio aromatizzato.