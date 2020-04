La crema di parmigiano è un primo piatto molto semplice da preparare, il cuore di radicchio regalerà al piatto un sapore intenso e deciso, leggermente amarognolo, che ben si sposa con il gusto dolce del parmigiano, i pinoli poi contribuiranno a completare il tutto con una nota croccante.

Una ricetta che gioca sui contrasti, sia nel gusto, che nel colore, perfetta come primo piatto, da servire decorata con prezzemolo o qualche stelo di erba cipollina e i pinoli appena tostati, o in alternativa andranno bene anche delle noci o mandorle, magari a lamelle e qualche scaglia di pecorino per aggiungere una nota sapida.

In alternativa al radicchio, potete mettere il cavolo viola, preparato con lo stesso procedimento che vi indichiamo.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

30 g Farina

30 g Burro

250 ml Latte

250 ml Brodo vegetale

60 g Parmigiano Reggiano grattugiato

Radicchio

Pinoli

Prezzemolo fresco

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Preparazione

Per preparare la crema di parmigiano lavate il radicchio e tagliatelo a listarelle.

In una padella con un filo d’olio, cuocetelo per qualche minuto, giusto il tempo di ammorbidirlo.

Sciogliete il burro in una casseruola.

Aggiungete la farina al burro sciolto e tostatela per qualche secondo, mescolando con un cucchiaio di legno.

Unite il latte, poco alla volta, continuando a mescolare, fino a ottenere un composto molto liscio e privo di grumi, aiutandovi con una frustra.

Aggiungete il brodo, il parmigiano e mescolate ancora, fino a raggiungere la consistenza di una vellutata.

Assaggiate e regolate di sale.

Impiattate la crema: versatela in una ciotolina o scodella, sistemate al centro il radicchio e decorate, se vi piace, con qualche pinolo e del prezzemolo fresco.

Chi vuole, può aggiungere una spolverata di pepe nero.