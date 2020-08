L’energia del giallo, la luminosità del bianco, l’allegria del verde: ecco cosa racchiude questa crema di pomodorini gialli con stracciatella e pistacchi, una ricetta facile, veloce e gustosa per tutti gli amanti della bontà frullata e dei colori!

In base a come la servirete, potete proporre questa ricetta come primo piatto, magari dentro una coppetta o una tazza, oppure come finger food, messa in bicchierini o vasetti trasparenti monoporzione. In ogni caso, assaggerete un mix di elementi ben miscelati: il sapore dolce dei pomodorini gialli, la cremosità e la corposità della stracciatella e la nota croccante dei pistacchi.

Potete scegliere se mangiare la crema calda, tiepida oppure fredda, perfetta per la stagione estiva, se volete aggiungere anche qualche crostino di pane, si sposerà alla perfezione con tutti gli altri ingredienti.

Noi non abbiamo spellato i pomodorini, ma se volete potete farlo, da interi, per un minuto e poi procedere a pelarli, dopo averli ben scolati, se invece non trovate i pomodorini gialli, potete usare quelli rossi e sostituire il timo con il basilico.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 15 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Pomodorino gialli

Brodo vegetale

½ Scalogno (o mezza cipolla)

Stracciatella a piacere

Granella Pistacchi a piacere

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Timo fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta della crema di pomodorini gialli, lavate i pomodorini e tagliateli a pezzetti.

In un pentolino con un filo d’olio, mettete i pomodorini e lo scalogno tritato (o la cipolla). Coprite con il brodo vegetale: per la quantità di brodo regolatevi secondo i vostri gusti, se volete una crema dalla consistenza più o meno densa; io ho usato circa 200 ml. Potete anche tenere da parte un po’ di brodo per aggiungerlo eventualmente dopo, al momento di frullare.

Fate cuocere per 10-15 minuti, o finché i pomodorini saranno morbidi.

Frullate i pomodorini cotti, aggiungendo un po’ del liquido della stracciatella (che aumenta la cremosità… e la golosità!). Assaggiate e regolate di sale.

Servite la crema mettendo al centro qualche strisciolina di stracciatella, che “affonderà” delicatamente nel morbido. Decorate con la granella di pistacchi e con qualche fogliolina di timo.