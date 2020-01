Le crespelle integrali con besciamella, noci e gorgonzola sono un primo piatto gustoso e nutriente, che piace a grandi e piccini.

Noci e gorgonzola sono infatti un accostamento classico e infallibile.

Le Crespelle si possono preparare in anticipo per essere poi riscaldate in forno prima di servirle.

La farina integrale dona a questo piatto un gusto più deciso e un tocco rustico che rende il piatto ancora più nutriente e sostanzioso.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

3 Uova

200 g Farina integrale

400 ml Latte

Sale Fino

8 Noci

200 g Gorgonzola

100 ml Besciamella

50 g Pane mollica

1 noce Burro

2 cucchiai Latte

Preparazione

Per preparare ricetta delle crespelle integrali con besciamella, noci e gorgonzola, in una ciotola sbattete le uova con il latte.

Setacciate la farina e unitela poca alla volta alla pastella, aggiungendo anche un pizzico di sale.

Lasciate riposare la pastella per almeno 30 minuti prima di cuocere le vostre crespelle.

Scaldate una padella antiaderente e ungetela con una noce di burro. Rimuovete l’eccesso di burro con uno scottex e procedete.

Versate un mestolo di pastella e muovete subito la padella con movimenti circolari, per fare in modo che si distribuisca in maniera uniforme.

Quando si formeranno le prime bollicine in superficie, girate la crespella aiutandovi con una paletta e cuocetela dall’altro lato per 2 minuti.

Una volta cotte le vostre crespelle, preparate il ripieno mescolando il gorgonzola con la mollica di pane, il latte e le noci ridotte in pezzetti.

Riempite ogni crespella con due cucchiai di ripieno e ripiegatela a portafoglio.

Sporcate una teglia con un poco di besciamella, adagiatevi sopra le vostre crespelle ripiene e condite la superficie con altra besciamella e altre noci tritate.

Scaldate in forno preriscaldato a 150°C per una decina di minuti, prima di servire.

Note

Per rendere il piatto ancora più goloso, cospargete la superficie con fiocchi di burro e parmigiano e scaldate in forno con funzione grill.