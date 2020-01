Il crisp di fragole con semi di papavero è un dolce gustoso e veloce da preparare, croccante fuori con un cuore morbido all’interno.

Il crisp è un parente stretto del crumble e del cobbler.

Il concetto di base è sempre lo stesso: un morbido strato di frutta di stagione con una copertura croccante.

La differenza tra il crumble e il crisp è che quest’ultimo ha una grana molto più fine e se possibile è ancora più croccante. In questo caso, poi, la farina di mais e i semi di papavero creano un delizioso contrasto con lo strato di fragole sottostante, che diventano morbide e fondenti quasi come una marmellata.

Un dolce di fine pasto perfetto, da condividere con gli amici, magari con una cucchiaiata di gelato o yogurt.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

600 g Fragole

3 cucchiai Zucchero Di Canna

1/2 Baccelli Di Vaniglia

2 Limone scorza

100 g Farina di mais

100 g Zucchero Di Canna

50 g Avena fiocchi

2 cucchiai Semi Di Papavero

100 g Burro o olio di cocco, per la versione vegan

Preparazione

Per preparare la ricetta del crisp di fragole con semi di papavero preriscaldate il forno a 180°C.

Mondate e lavate le fragole.

Tagliatele a metà o in quarti, se sono molto grandi.

Mettetele in una teglia da forno adatta poi al servizio in tavola.

Aggiungete i 3 cucchiai di zucchero, la vaniglia e la scorza grattugiata di un limone. Mescolate bene e mettete da parte.

In una ciotola unite la farina di mais, i fiocchi di avena, lo zucchero, i semi di papavero e la scorza grattugiata del secondo limone.

Mescolate bene, quindi unite anche il burro a pezzetti, lavorando il tutto con la punta delle dita.

Dovrete ottenere un composto piuttosto fine, con non troppi grumi di burro (non come un crumble, per intenderci).

Cospargete le fragole con il crisp, quindi infornate per circa 25 minuti o finché la parte superiore non è dorata e lo strato di fragole ha iniziato a caramellare sui bordi.

Servite il crisp tiepido o freddo.