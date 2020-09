Il croccante di mandorle è un semplice torrone di mandorle e caramello, per prepararlo nessun ingrediente particolare o introvabile, solo mandorle, zucchero e succo di limone, con qualche piccolo accorgimento riuscirete a preparare un dolce croccante, sfizioso che saprà conquistare proprio tutti.

La ricetta del croccante è semplicissima, basta fare attenzione a non caramellare troppo lo zucchero, in modo che non prenda quel retrogusto di bruciato ed usare delle buone mandorle, potete sceglierle se tostarle o meno, anche se noi lo consigliamo, non solo per esaltarne il gusto, ma anche perché in questo modo darà più semplice amalgamare il tutto ed avere un croccante perfetto.

Non si conosce l’origine certa del croccante, alcune teorie imputano questa ricetta agli spagnoli, vista la menzione di una ricetta simile in un testo del XV secolo, spagnolo appunto, molti però sostengono che sia in realtà una ricetta molto più antica e che sia riconducibile agli arabi, che hanno nella loro tradizione culinaria moltissimi dolci , a base di frutta secca e miele.

Senza dubbio il croccante in Europa, era già ampiamente apprezzato e conosciuto fin dal Medio Evo, era il dolce delle grandi feste e delle fiere cittadine, perfino Artusi, verso la fine del 1800 lo inserisce nel suo testo, ormai famosissimo, “La Scienza in cucina e l’Arte di mangiar bene”.

Nonostante sia una ricetta di soli tre ingredienti, per essere fatta a regola d’arte, bisogna seguire alcuni accorgimenti, dalla temperatura dello zucchero, alla sua quantità fino alle mandorle, il croccante infatti, non deve essere troppo duro né sgretolarsi tra le mani, deve avere un sapore delicato e non essere eccessivamente dolce e, cosa importante, un buon croccante si riconosce quando è freddo, quando ormai tutti gli ingredienti si sono stabilizzati e potete apprezzarne tutte le sfumature.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Mandorle

200 g Zucchero Semolato

20 ml Succo di Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta del croccante di mandorle, accendete il forno a 180°C e una volta raggiunta la temperatura, infornate le mandorle per circa cinque minuti, controllando che non arrivino a completa tostatura.

Versate in una padella lo zucchero e il limone e mettetela sul fornello con fiamma media. Fate sciogliere lo zucchero fino a raggiungere 170°C.

Unite le mandorle al caramello e mescolate velocemente.

Trasferite il composto di zucchero e mandorle su un piano di marmo o su un ripiano foderato con della carta forno leggermente unta.

Appena lo zucchero si sarà cristallizzato usate un coltello dalla lama liscia e tagliate il croccante a pezzetti.