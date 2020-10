La crostata morbida con ganache al cioccolato, è un dolce voluttuoso ma non stucchevole, che adorerete alla follia, se siete amanti del cioccolato ovviamente, soprattutto quello fondente.

La base di questa ricetta non è la classica frolla ma una torta californiana una base morbida, molto simile al pan di spagna, che di norma viene farcita con crema pasticciera e frutta fresca di stagione e si prepara con uno stampo apposito con una scanalatura lungo tutto il bordo interno, una volta cotta la torta, si rovescia per avere una parte centrale più bassa rispetto al bordo, un incavo perfetto per accogliere il ripieno, sarebbe quindi tecnicamente più corretto di parlare di californiana al cioccolato perché sappiamo bene che la vera crostata è solo quella a base frolla, ormai però è entrato nel gergo comune chiamare questa tipologia di preparazioni che prevedono una farcia a base cremosa crostata, quindi passateci il termine.

La farcia è una ganache al cioccolato fondente, che regala alla Crostata morbida al cioccolato un sapore rotondo, che ricorda quello del caffè. A rendere il dessert squisitamente chic, ci sono i lamponi e le fragole, frutti rossi come la passione, che insieme al cioccolato danno vita ad un’esplosione di gusto e di bellezza!

Se non amate particolarmente il cioccolato fondente più amaro, per preparare la farcia potete usare un fondente al 50% di cacao, oppure del ottimo cioccolato al latte, se invece non possedete lo stampo, potete fare la base, farla raffreddare in frigo coperta da pellicola per alimenti per tutta la notte e poi scavare un po’ la parte interna della torta, lasciando un bordino lungo la parte esterna.

Durata

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo totale: 50 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

2 Uova

75 g Zucchero

75 g Burro fuso

120 g Farina 00

30 g Cacao amaro

1/2 bustina Lievito per dolci

2 cucchiai Latte

150 g Panna Fresca

200 g Cioccolato Fondente al 70%

Fragole

Lamponi

Preparazione

Per preparare la ricetta della crostata morbida con ganache al cioccolato, montate le uova con lo zucchero.

Incorporate il burro e poi unite la farina, il cacao e il lievito setacciati. Infine, aggiungete i 2 cucchiai di latte.

Imburrate e infarinate lo stampo “furbo”. Versate l’impasto nella teglia e distribuitelo in maniera omogenea, aiutandovi con il dorso di un cucchiaio.

Cuocete in forno preriscaldato a 170° per circa 20 minuti. Lasciate raffreddare 5 minuti poi rovesciate la torta.

Preparate la ganache. Tagliate il cioccolato fondente a pezzetti e mettetelo in una ciotola. Fate scaldare la panna a fiamma bassissima, portandola quasi a bollore.

Versate la panna bollente sul cioccolato e lasciate riposare 2 minuti.

Mescolate con un cucchiaio fino a quando il cioccolato sarà completamente sciolto e avrete una crema densa e lucida.

Versate la ganache nell’incavo della crostata furba e livellate con un coltello a lama piatta.

Lasciate raffermare e poi decorate a piacere con la frutta fresca. Servite fredda.