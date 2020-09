La crostata morbida di frutta è un dolce semplicissimo da preparare profumato e perfetto per essere servito come dessert in ogni occasione.

Una ricettta veloce per una crostata morbida golosa, farcita con crema pasticciera e ricoperta da tanta frutta fresca di stagione, un dolce fresco e molto scenografico.

Se preparate il dolce qualche ora prima di servirlo, spennellate sulla frutta della gelatina, indispensabile per mantenere la bellezza della frutta e impedirne l’imbrunimento.

Risalire alle origini della crostata, quella originale, con base di frolla, non è semplice, probabile si può collorare in era precristiana, ma intorno a questo dolce ci sono moltissimi miti e leggende, come quello della sirena Partenope che ricevette questo dolce come omaggio al suo canto.

Alcuni sostengono che l’inventrice della prima crostata fu una suora del convento di S.Gregorio Armeno, di certo c’è che questo dolce di origine povera ebbe un successo tale da essere servito perfino sulle tavole dei banchetti più nobili come quelli della corte dei Borboni, non a caso, sembra che la regina Maria Teresa d’Austria adorasse questo dolce, tanto da essere l’unico in grado di farla sorridere.

Durata

Tempo di preparazione: 40 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 60 minuti

Dosi per

8 Persone

Ingredienti

180 g Farina 00

100 g di Zucchero

3 uova

55 g Burro

3 Latte cucchiai

10 g Lievito per dolci

500 g Crema pasticciera

10 Fragole

10 Lamponi

20 Mirtilli

2 Ananas fette

1 succo di ananas bicchiere

Preparazione

Per preparare la ricetta della crostata morbida di frutta, preriscaldate il forno a 170° C.

Imburrate ed infarinate uno stampo per crostate ( uno stampo con scalino da 28 cm di diametro ).

Sciogliete il burro a bagnomaria e lasciatelo raffreddare. Setacciate la farina con il lievito.

Montate a crema le uova con lo zucchero ed aggiungeteci il burro fuso a filo ed il latte, poi il pizzico di sale e la farina con il lievito setacciato.

Lavorate con le fruste fino a che tutti gli ingredienti sono amalgamati bene.

Trascorso il tempo di cottura, lasciatela raffreddare bene prima di toglierla dallo stampo. Raffreddata, capovolgete la tortiera e sformate il dolce.

Lavate ed asciugate bene con un panno di cotone la frutta. Bagnate la crostata con il succo di ananas e farcite la crostata morbida con la crema. Ricoprite il dolce con la frutta fresca.

Versate il composto nello stampo imburrato ed infarinato ed infornate per 15-20 minuti circa.