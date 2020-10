I crostini con crema di lenticchie al rosmarino, sono un veloce e gustoso antipasto, ideale per tutti i palati, dal momento che è anche un piatto vegano.

Una ricetta pronta in pochi minuti, in 3 semplici mosse si otterrà una crema delicata e profumata, da spalmare su crostini caldi e croccanti.

Potete servire i crostini caldi e la crema in una ciotola a parte in modo tale che i vostri ospiti potranno servirsi da soli e il pane non diventerà troppo molle nell’attesa, se poi vi dovesse avanzare della crema potete conservarla in un contenitore a chiusura ermetica in frigo per massimo due giorni.

Diluendo questa crema con un goccio di acqua della cottura della pasta è ottima anche come condimento di un primo piatto, una sorta di pesto di lenticchie che si sposa alla perfezione con tutti i formati e soprattutto con la pasta integrale.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo totale: 5 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

Pane Baguette

200 g Lenticchie in scatola

2 Rosmarino rametti

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostini con crema di lenticchie al rosmarino, scolate le lenticchie e sciacquatele bene sotto l’acqua corrente fredda.

Ponetele all’interno del mixer con gli aghi di rosmarino, un pizzico di sale e olio. Iniziate a frullare a velocità bassa per pochi secondi, se il composto risulta denso aggiungete altro olio o acqua e continuate a frullare finché non avrete una bella cremina morbida.

Tagliate la baguette a fettine spesse mezzo centimetro e tostatele da entrambe i lati. Spalmate la crema sui crostini e servite.