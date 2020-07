I crostoni con verza sono un modo alternativo per servire questa varietà di cavolo anche a chi non riesce proprio ad apprezzarli, il gusto gentile della verza si sposa alla perfezione con il formaggio di capra sapido e il bacon croccante, sono perfetti per essere serviti come antipasti, anche all’interno di un buffet.

Una ricetta semplice, con una preparazione veloce, la verza in questo caso non deve essere lessata ma tagliata a listarelle per poi essere saltata direttamente in padella con il bacon, in modo da insaporirla e amalgamare i sapori alla perfezione.

Durata

Tempo di preparazione: 30 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 40 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

100 g Cavolo verza

50 g Bacon

4 fette Pane scondito

q.b. Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Sale Fino

q.b. Pepe

50 g Formaggio capra

2 cucchiai Aceto Di Mele

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostoni con verza preparate la verza tagliandola a listarelle e lavandola sotto l’acqua corrente.

Tagliate il bacon e rosolatelo nella padella con un cucchiaio di olio extravergine d’oliva.

Aggiungete la verza e lasciate insaporire. Irrorate con due cucchiai di aceto di mele e lasciate cuocere per circa 15 minuti. Salate e pepate.

Abbrustolite il pane su una piastra o in forno.

Conditelo con un filo d’olio, il condimento ed il formaggio tagliato a dadini.

Infornate qualche minuto per fare sciogliere il formaggio.