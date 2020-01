I crostoni di panbrioche e avocado sono un antipasto colorato e perfetto da servire in ogni stagione dell’anno, ma possono essere anche preparati per una colazione salata leggera ed energetica.

La ricetta che vi proponiamo comprende più idee per condire i crostoni: con l’uovo in camicia (realizzato con la tecnica semplicissima di Jamie Olivier) e germogli oppure con semi di sesamo nero e salsa piccante tipo tabasco, o ancora con l’avocado in purea e pomodori o un mix di semi di chia, lino e lamponi essiccati.

Assicuratevi di acquistare l’avocado con il giusto punto di maturazione, morbido, ma ancora consistente, così che abbia sapore e si possa tagliare a fette, e ricordatevi di evitarne l’ossidazione con abbondanti gocce di lime.

Questo panbrioche è molto neutro come sapore, in modo da non contrastare eventuali note dolci o salate degli accompagnamenti.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

5 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

3-4 fette Panbrioche

1 Avocado maturo

Lime

2 Uova freschissime

1 Pomodoro costoluto

q.b. Germogli

q.b. Semi Di Sesamo nero

mix Semi (lino, chia e lampone essiccato)

Tabasco e/o paprika

Sale

Pepe Nero macinato al momento

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostoni di panbrioche e avocado affettate il panbrioche e tostate su una piastra rovente le fette.

Tagliate a metà l’avocado, eliminate la buccia e il nocciolo ed affettatelo, quindi irroratelo con abbondanti gocce di lime in modo che non si ossidi.

Prendete quattro quadrati di pellicola alimentare (delle dimensioni di circa 25 cm) e sovrapponeteli a coppie di due, quindi spennellate con olio d’oliva una superficie centrale di circa 10 cm di lato.

Mettete i due quadrati all’interno di altrettante ciotoline di dimensione ridotta e rompete delicatamente all’interno di ognuno (quindi a contatto con l’olio) le uova, meglio se fredde in modo da aumentare la coesione.

Chiudete i quattro angoli dei quadrati e sigillate in modo da formare due sacchettini.

Immergeteli in acqua che sobbolle per 3-4 minuti, quindi togliete dall’acqua e scartate con delicatezza.

Disponete l’avocado sulle fette di pane (potete anche schiacciarlo con una forchetta se sufficientemente morbido), poggiatevi sopra le uova in camicia e rifinite con sale, pepe e germogli, oppure con sale, paprika, tabasco e semi di sesamo nero.

Sulle altre fette potete mettere pomodoro e condire a piacere, oppure un mix di semi con note saporite o quel che più vi piace.

La consistenza morbida e grassa dell’avocado, accompagnata dal suo sapore semplice, lo rende perfetto per tantissimi abbinamenti: sbizzarritevi con salmone e panna acida, ravanelli e semi, rucola e pomodori confit.