Un mix di sapori sorprendete quello di questi crostoni di panettone con mousse di mortadella, pistacchi e melagrana.

Piacevolissime le note d’arancia e cardamomo che rendono questa mousse ancora più particolare.

Assolutamente perfetti per i giorni di festa certo, ma anche un’idea per riutilizzare il panettone avanzato, perfetti come aperitivo o per un antipastino sfizioso e gourmand.

Accompagnateli con un calice di rosso corposo, o se preferite, con un buon prosecco.

Se amate i contrasti dolce-salato, questa ricetta fa assolutamente al caso vostro.

Se preferite non osare, questa mousse è perfetta da spalmare anche su fette di pane casereccio appena tostate o magari su un soffice pan brioche.

Tempo di preparazione

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

150 g Mortadella a fette o a dadini

100 g Formaggio fresco spalmabile

20 g Pistacchi

2 baccelli Cardamomo

2 fette Panettone con sola uvetta tagliate in orizzontale

1 Melagrana

½ scorza grattugiata Arance

q.b. Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta dei crostoni di panettone con mousse di mortadella, pistacchi e melagrana, mettete nel bicchiere del frullatore la mortadella, il formaggio fresco, il pepe, la scorza d’arancia, i pistacchi e i semini ricavati dai baccelli di cardamomo.

Triturate tutto finemente, fino a ottenere una consistenza cremosa.

Trasferite in un vasetto di vetro o in una ciotola.

Tagliate in 4 parti ciascuna fetta di panettone e tosatele appena su una piastra rovente.

Spalmate le fette di panettone con uno strato generoso di mousse di mortadella, cospargete con i chicchi di melagrana e servite.

Se preferite, al posto del formaggio fresco spalmabile potete usare il mascarpone.

Volendo, potete anche servire le fette di panettone scondite, adagiate su una base di rucola o misticanza, accompagnate da due ciotoline contenenti una la mousse e l’altra i chicchi di melagrana, cosi che ciascun commensale componga da sé il proprio crostone.