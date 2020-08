I cuori di sfoglia salati sono la ricetta perfetta per un aperitivo dell’ultimo minuto o per un antipasto veloce, romantici cuori di sfoglia ripieni di prosciutto e formaggio perfetti da abbinare a qualche bollicina.

Una ricetta golosa per dei finger food che, in questo caso, abbiamo farcito con formaggio e prosciutto ma che voi potete, ovviamente personalizzare come preferite, dando libero sfogo alla fantasia, si posso fare in mille gusti, con le verdure, con il pesto o perché no, con una crema alle nocciole in versione dolce.

Ovviamente la pasta sfoglia potreste farla anche voi, ma andrà benissimo quella del supermercato e in meno di 20 minuti avrete i vostri cuori salati pronti. Sono buoni sia caldi che freddi, insomma un vero asso nella manica.

Noi abbiamo optato per una versione romantica, ottima anche per una cena a due o perchè no, da segnare per la cena di S.Valentina, ma se proprio avete i tempi cortissimi potreste optare per delle semplici girelle, da tagliare a fettine non troppo basse ed infornare.

Durata

Tempo di preparazione: 5 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

14 Persone

Ingredienti

1 rotolo Pasta Sfoglia

200 g Prosciutto Cotto

2 cucchiai Parmigiano Reggiano

1 Uovo

Preparazione

Per preparare la ricetta dei cuori di sfoglia salati, stendete la sfoglia rettangolare e su di essa mettete prima le fette di prosciutto e dopo il Parmigiano Reggiano.

Fatto ciò arrotolate le due estremità procedendo verso il cento per ciascun lato

Tagliate le rondelle alte un dito e pizzicatele con l’indice e il pollice sul fondo per dare la forma di cuore.

Disponete i cuori su una teglia ricoperta da carta da forno e spennellate con dell’uovo battuto.

Infornate in forno già caldo per 10-15 minuti in forno già caldo a 180 gradi e quando saranno dorati sfornate i vostri cuori salati di pasta sfoglia.