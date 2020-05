I curzul allo scalogno sono un primo piatto tipico della tradizione romagnola, la parola curzul infatti è un termine dialettale per indicare i lacci delle scarpe che hanno forma squadrata, per questo la pasta fresca all’uovo viene tirata spessa e tagliata in modo da formare dei tagliolini che abbiano la larghezza e l’altezza della medesima dimensione, circa 2-3 millimetri.

Il condimento classico di questa ricetta è lo scalogno, preferibilmente romagnolo, che può essere o meno arricchito con il pomodoro.

Un piatto che vi conquisterà con il suo sapore deliziosamente semplice.

Durata

Tempo di preparazione: 50 minuti

Tempo di cottura: 50 minuti

Tempo totale: 100 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

300 g Farina 00

3 Uova

200 g Scalogno romagnolo

400 g Pomodorino

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta dei curzul allo scalogno disponete la farina su di un tagliere e formate al centro un buco.

Rompetevi dentro le uova e iniziate a lavorare con una forchetta.

Proseguite a mano fino a formare un impasto omogeneo. Lasciatelo riposare 30 minuti coperto da un piatto.

Con il mattarello stendete la pasta spessa qualche millimetro, non deve essere sottile. Spolverizzate con della farina e arrotolate la pasta da due lati verso il centro.

Tagliate i curzul larghi qualche millimetro, tanto quanto lo spessore della pasta. Passate il dorso del coltello sotto la pasta ed alzatelo in modo da srotolare i curzul. Lasciate asciugare la pasta.

Sbucciate lo scalogno e tagliatelo a fette. In una padella fate scaldare dell’olio e mettete a cuocere lo scalogno 20 minuti a fuoco basso mescolando spesso.

Lavate i pomodorini e tagliateli a metà. Uniteli allo scalogno e proseguite la cottura per 10 minuti. Allungate con mezzo bicchiere di acqua, regolate di sale e fate asciugare a fiamma bassa, ci vorranno circa 20 minuti.

Cuocete la pasta in abbondante acqua salata. Scolatela e mettetela in padella. Mescolate bene, condite con un filo d’olio extravergine d’oliva e servite.

Servite i curzul allo scalogno con abbondante parmigiano reggiano.