I fagottini di bresaola sono un antipasto facilissimo da fare, possono essere preparati anche in anticipo e aggiunti al pane tostato solo al momento di servirli.

Abbiamo deciso di presentare questa ricetta chiudendo la bresaola a fagottino con un filo di erba cipollina, servendola con una stella di pancarrè tostata per trasformarli in un finger food completo, ma potete anche scegliere di servirla come semplici involtini, arrotolando la bresaola su sé stessa.

La crema al formaggio con cui sono farciti questi fagottini, è aromatizzata con noce moscata e erba cipollina, creando un delizioso contrasto di sapori, si prestano ad essere serviti durante un buffet o come antipasto per cominciare la vostra cena in modo stellare.

Se non avete l’erba cipollina formate dei semplici involtini ed utilizzate del formaggio cremoso già aromatizzato, o aggiungere appena qualche goccia di limone, per aggiungere una nota acida in grado di esaltare il sapore della bresaola.

La bresaola è un salume piuttosto magro che richiede una preparazione piuttosto laboriosa, viene preparata con le parti magre del bovino, fesa, girello e filetto, poi aromatizzata con sale e pepe, inizialmente l’asciugatura veniva effettuata in locali riscaldati da bracieri “brasa” in dialetto valtellinese, da qui il termine bresaola, è ovviamente povera di grassi, come le carni da cui deriva, ricca di minerali, vitamine e proteine, il che la rende perfetta nelle diete ipocaloriche e nei regimi alimentari degli sportivi, le proteine che contiene infatti hanno un alto valore biologico e sono utili per il rafforzamento muscolare e il recupero energetico dopo un allenamento intensivo.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo totale: 15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

15 Fette Bresaola della Valtellina

200 g Formaggio Cremoso spalmabile

20 Steli Erba Cipollina

2 Cucchiai Parmigiano Reggiano Grattugiato

2 Noci

Noce Moscata

Pepe Nero

Pancarrè O fette di pane per tramezzini

Preparazione

Per preparare la ricetta dei fagottini di bresaola, tritate le noci e circa 5 steli di erba cipollina.

Mescolate il formaggio cremoso con il Parmigiano Reggiano, le noci e l’erba cipollina tritati, un pizzico di noce moscata e di pepe.

Adagiate sopra ogni fetta di bresaola , al centro, un cucchiaino di crema al formaggio. Formate un fagottino e chiudetelo in cima con uno stelo di erba cipollina.

Con un taglia biscotti a forma di stella tagliate le fette di pancarrè ricavando 15 stelle e tostatele, in padella o nel tostapane.

Adagiate ogni fagottino su una stella e servite.