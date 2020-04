La farinata di ceci con cipolle è una ricetta ligure che si può gustare al ristorante calda di forno a legna o come street food tra i caruggi delle cittadine liguri, ma è semplicissima anche da fare in casa.

Per una cena tra amici, nella schiscetta per l’ufficio o per un picnic, la farinata di ceci è la ricetta ideale: servono infatti pochissimi ingredienti e il risultato finale piacerà a tutti, grandi e piccini.

La farinata di ceci è una ricetta completamente vegan a base di farina di ceci, acqua e olio, che può essere arricchita con altri ingredienti, ad esempio le cipolle come in questa ricetta.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 g Farina di ceci

800 g Acqua

10 g Sale

120 g Olio Extravergine D’Oliva

4 Cipolla grandi

Preparazione

Per preparare la ricetta della farinata di ceci con cipolle mettete in una ciotola l’acqua e la farina di ceci, mescolate bene con una frusta fino a quando otterrete un composto liscio.

Lasciate riposare per almeno 4 ore, ancora meglio se tutta una notte.

Tagliate le cipolle a fettine e cuocetele in una padella con un filo d’olio a fuoco medio fino a a quando saranno morbide.

Passate le ore necessarie aggiungete il sale e l’olio al composto per la farinata e mescolate bene.

Coprite 3 teglie tonde da 26 cm con carta forno, dividete il composto della farinata e le cipolle in modo in modo da coprire la superficie teglie.

Cuocete in forno a 220-250 gradi per circa 20 minuti, fino a quando si sarà formata la caratteristica crosticina.

Note

Servite la farinata calda con un po’ di pepe a piacere. In alternativa potete conservarla in un contenitore e gustarla il giorno dopo.