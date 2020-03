La fava greca altro non è che una crema di legumi tipica delle isole Cicladi, i legumi utilizzati non sono le fave ma dei piselli gialli spezzati, cucinati con aglio cipolla e capperi, in Grecia infatti viene denominata “fava” un tipo di legume che loro descrivono come dei piselli gialli spezzati, qi in Italia la cosa più simile che possiamo trovare sono le cicerchie, quelle decorticate si avvicinano molto sia nell’aspetto che nel sapore e potete usarle come valido sostituto per provare questa ricetta.

Questa ricetta solitamente viene servita come antipasto o come piatto da mettere in mezzo al tavolo e da condividere con gli altri commensali.

Viene servita a temperatura ambiente e decorata semplicemente con olio a crudo, capperi e cipolla rossa.

Se vi piace potete aggiungere anche del succo di limone.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

30 minuti

Dosi per

2 persone

Ingredienti

100 g Fave Greche (in alternativa cicerchie decorticate)

1/2 Cipolla rossa

1 spicchio Aglio

1 cucchiaio Cappero dissalati

4 cucchiai Olio Extravergine D’Oliva

1 pizzico Sale

1 pizzico Pepe Nero

Preparazione

Per preparare la ricetta della fava greca, affettate la cipolla rossa, tenetene da parte qualche fettina per decorare e rosolate il resto insieme allo spicchio d’aglio in una pentola da bordi alti con due cucchiai di olio extravergine di oliva.

Quando la cipolla inizia ad ammorbidirsi aggiungete i legumi, mescolate facendo insaporire per qualche minuto e poi aggiungete mezzo litro di acqua.

Salate, pepate e lasciate cuocere a fuoco basso fino a che i legumi risulteranno morbidi.

Nel caso si asciugasse troppo prima di aver raggiunto la cottura, aggiungete altra acqua.

A cottura ultimata eliminate lo spicchio d’aglio e frullate il tutto con un mixer ad immersione.

Lasciate raffreddare, disponete nei piatti e terminate con un cucchiaio di olio a crudo su ogni porzione, i capperi e le fettine di cipolla rossa.