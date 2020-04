“Cucinare è come qualsiasi cosa: ci sono quelli che hanno talento culinario innato, altri diventano esperti con l’esercizio… “ così scrive a ragion veduta Laurie Colwin, poi ci sono ricette più complesse e altre relativamente facili, come nel caso della fesa di tacchino al limone.

Una ricetta facile che darà a chiunque, abbia esso o meno del “talento culinario” , le sue belle soddisfazioni con il profumo di limone e una deliziosa salsa che si creerà durante la sua cottura.

Pochi ingredienti, si qualità per una ricetta non solo rapida ma anche light, perfetta in qualsiasi dieta.

Tempo di preparazione

10 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Fesa di tacchino

1 Limone

1 bicchiere Vino Bianco

1/2 Cipolla

Timo limonato

Olio Extravergine D’Oliva

Sale

Pepe

Farina 00 per impanatura

Burro

Preparazione

Per preparare la ricetta della fesa di tacchino al limone mettete la farina in un piatto e usatela per infarinare le fette di tacchino, scuotendo via l’eccesso.

In una padella scaldate 2 cucchiai di olio con una noce di burro, cuocete la cipolla rigirandola spesso fino a quando sarà appassita.

Mettete in padella le fette infarinate, gustate di sale e pepe e fatele cuocere 2-3 minuti per lato. A questo punto sfumate con il vino e proseguite la cottura per altri 8-10 minuti.

Aggiungete il succo di limone, fate insaporire qualche minuto, completate il piatto aggiungendo su ogni fetta di fesa di tacchino una fetta di limone e una spolverata di timo limonato.

Servite irrorando ogni fetta con la sua salsa e con una grattugiata di buccia di limone.