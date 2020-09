I filetti di spigola croccanti al forno sono un secondo piatto leggero e gustoso, le mandorle danno croccantezza al pesce e si bilanciano con il retrogusto leggermente amaro della crema mentre il timo limonato dà freschezza al piatto.

Una ricetta sana e gustosa quanto veloce e rapida da preparare, è perfetta per chi, stanco dopo un giorno di lavoro, vuol preparare una cena veloce senza rinunciare al proprio benessere fisico, potete far sfilettare il pesce dal vostro pescivendolo di fiducia ma prima di panarlo assicuratevi che non ci siano le lische laterali del pesce.

La spigola o branzino, è un pesce d’acqua salata e salmastra, il termine spigola si utilizza soprattutto nelle isole e nell’Italia peninsulare, a ricordare i raggi delle pinne dorsali, simili a delle spighe appunto, in Nord Italia invece viene chiamato branzino, probabilmente perché questo pesce ha delle branchie ben visibili, è un pesce che si può pescare tutto l’anno, tranne nei mesi di marzo, agosto, ottobre e novembre, le sue carni sono sode e saporite, ma il suo apporto calorico è veramente esiguo, considerate solo che per 100 g di pesce si hanno solo 82 calorie, è quindi adatto a chi segue una dieta a regime controllato ma anche per le donne in gravidanza, grazie al suo elevato contenuto di folati, specie acido folico e al suo alto livello di digeribilità.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

300 g Spigola sfilettata e spinata

40 g Pangrattato

1 cucchiaino Timo limonato

60 g Mandorle tostate

Sale

2 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

160 g Indivia riccia

1 spicchio Aglio in camicia

Preparazione

Per preparare la ricetta dei filetti di spigola croccanti al forno,foderate una pirofila con carta forno, adagiatevi sopra i filetti di spigola, panateli con il pangrattato, un cucchiaino di timo limonato e le mandorle.

Infornate a 180° per 20 minuti.

Cuocere in padella a fuoco dolce le foglie di ’indivia con uno spicchio d’aglio e un cucchiaino d’olio d’oliva, potrebbe essere necessaria l’aggiunta di pochissima acqua.

Non appena l’indivia sarà tenera, salarla, eliminare l’aglio e frullarla, se dovesse risultare troppo granulosa aggiungete poco liquido di cottura e frullatela ancora un po’.

Potete impiattare mettendo la crema sul fondo del piatto e adagiandovi sopra i tranci di spigola oppure, come ho fatto io servendo la crema a parte, magari mettendola in un piccolo bicchiere trasparente dentro il piatto, a fianco dei filetti croccanti.