I financiers sono tipici dolcetti di origine francese, dalla consistenza soffice ed umida, simile al pan di Spagna ma preparato con farina di mandorle, mandorle tritate o sbriciolate.

La principale caratteristica di questa ricetta è l’utilizzo del beurre noisette (burro nocciola), che si ottiene riscaldando del comune burro un po’ oltre il momento di fusione, fino a quando incomincia ad imbrunire rilasciando un delizioso aroma di nocciola.

Sono tradizionalmente di forma rettangolare, anche se in origine erano in realtà piccoli dolci ovali preparati dalle suore dell’Ordine della Visitazione di Santa Maria, sono stati gli svizzeri ad adattare la ricetta dandogli la forma di lingotto che conosciamo oggi e il nome di financier.

Sembra infatti che il nome financiers derivi proprio dal tradizionale stampo a forma rettangolare, che ricordava un lingotto d’oro.

Un’altra teoria invece è che devono il nome al fatto di essere diventati popolari nel distretto finanziario della Borsa di Parigi.

Spesso i financier vengono decorati con panna montata, frutti di bosco o altra frutta e serviti accompagnati da gelato o altri dolci freddi.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

115 g Burro

20 g Nocciole

60 g Mandorle spellate

150 g Zucchero A Velo

50 g Farina per dolci

140 g Albumi

2 g Lievito per dolci

Preparazione

Per preparare la ricetta dei financiers, tostate le mandorle e le nocciole in forno a 150°C per circa 10 minuti.

Lasciate che si raffreddino poi, mettetele in un mixer e riducetele in polvere.

Mettete il burro in pentolino, ponete sul fuoco a fiamma dolce e lasciatelo fondere fino a quando avrà assunto un bel color nocciola, filtratelo e lasciate raffreddare.

Setacciate lo zucchero a velo assieme alla farina e al lievito poi, mescolateli con le nocciole e le mandorle in polvere.

Unite gli albumi e il burro fuso, mescolate con una frusta a mano fino ad ottenere un composto fluido e liscio.

Distribuite il composto in 12 stampini rettangolari di 4 X 8 cm e trasferite in forno caldo a 180°C per circa 10 minuti.