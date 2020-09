I fiori di zucca ripieni di ricotta e pancetta, arricchiti dal profumo del limone, sono un finger food goloso per un aperitivo estivo, ma sono così facili da realizzare che andranno bene per ogni occasione.

La ricotta e gli aromi completano questa ricetta e i cubetti di pancetta affumicata uniti al ripieno semplice, si sposano alla perfezione con la delicatezza dei fiori di zucca.

La pastella leggera è molto pratica ed è ottima per avvolgere anche le foglie di salvia, rendendo il tutto croccante e delizioso.

Le ricette che prevedono i fiori di zucca farciti e fritti sono tantissime, tra le più famose ci sono senza dubbio i fiori di zucca alla romana, che prevedono una farcia di alici e provatura, un formaggio simile alla mozzarella, con cui viene solitamente sostituito, fior di latte per la precisione, obbligatoriamente lasciato a scolare per perdere parte dell’acqua che contiene, in Campania e Calabria invece troviamo le frittelle di ciurilli o sciurilli, ovvero delle frittelle di fiori di zucca, farciti o meno, che vengono passati in una pastella densa e poi fritti.

La pastella per friggere i fiori di zucca non deve contenere né lievito né birra, solo acqua e farina e un pizzico di sale, poco se la farcia è molto salata, come nel caso delle acciughe, deve essere fatta espressa e non va lasciata riposare, i fiori vanno immersi completamente e poi tuffati in olio bollente per una frittura asciutta e croccante, vengono serviti su carta paglia, per eliminare l’eccesso di olio e devono essere mangiati caldissimi, come ogni fritto che si rispetti.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 10 minuti

Tempo totale: 25 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

80 g Pancetta affumicata

12 Fiori di zucca

300 g Ricotta

1/2 buccia Limone

2 cucchiai Olio Di Oliva extravergine

Sale

Pepe Nero

12 foglie Salvia

1 Uovo

100 ml Acqua frizzante ghiacciata

150 g Farina di riso

Olio Di Semi Di Arachide

Preparazione

Per preparare la ricetta dei fiori di zucca ripieni di ricotta e pancetta, fate rosolare in padella la pancetta finché è dorata.

Unite in una ciotola la pancetta, la ricotta, la buccia grattugiata di limone, una presa di sale e qualche macinata di pepe.

Pulite delicatamente i fiori di zucca e riempiteli con la farcitura.

In una ciotola unite l’uovo, l’acqua, la farina e mescolate con una frusta fino ad ottenere una pastella.

Immergete i fiori farciti nella pastella, anche le foglie di salvia, e friggete finché il tutto è croccante e dorato. Servite ancora caldi.