Il flan di piselli è un ottima ricetta da tenere in considerazione quando si hanno ospiti a casa.

Potete preparare questa ricetta con anticipo, tenerla in frigorifero e mettere in forno solo al momento di andare a tavola.

I piselli sono anche una delle poche verdure (ops legumi) che i bambini mangiano volentieri, perciò potrete includere anche loro nel vostro menù senza dover preparare una variante alla vostra cena.

Arricchire il gusto dolce dei piselli con una salsa al gorgonzola, meglio se piccante, renderà il vostro piatto più intenso e saporito.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

40 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

300 g Piselli

300 g Ricotta

1 Uovo

30 g Parmigiano Reggiano

Noce Moscata

Sale

Pepe

Olio Extravergine D’Oliva

Per la salsa al gorgonzola

70 g Gorgonzola

250 ml Latte

1 cucchiaio Farina

50 g Burro

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta del flan di piselli cuocete i pisellini in un tegame con un filo di olio e sale per circa 10 minuti.

Quando saranno cotti metteteli nel barattolo del mixer e frullateli fino a renderli sottilissimi.

Versateli in un ciotola, aggiugete la ricotta, il parmigiano, l’uovo il sale e la noce moscata.

Amalgamate bene gli ingredienti e distribute il composto nei pirottini precedentemente unti con dell’olio.

Infornate per 20 minuti a 180°.

Preparate la salsa facendo sciogliere il burro in una pentolino, aggiungete la farina.

Girate il composto con una frusta e quando avrà raggiunto il colore dorato aggiungete il latte e un pò di sale.

Continuate a girare fino a che non raggiunge il bollore acquista consistenza.

A questo punto togliete dal fuoco e inserite il gorgonzola a pezzi, continuate a girare fino a che si è sfatto completamente.

Servite gli sformatini nei piatti e cospargete con la salsa al gorgonzola.