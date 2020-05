La focaccia semintegrale al rosmarino è un classico, una base adatta a tutte le farciture o perché no, buonissima anche da mangiare così per uno spuntino o come aperitivo.

Per l’impasto abbiamo utilizzato la farina integrale che ha dato alla ricetta un tocco rustico, unita alla farina 0, per non appesantire il tutto.

Una focaccia non è una focaccia senza l’olio in superficie,scegliete un buon olio d’oliva extravergine, farà la differenza e per finire abbiamo abbondato con rosmarino e sale.

Per i più golosi questa focaccia è davvero buonissima farcita con il prosciutto cotto…Che dite ne volete un pezzo? Magari accompagnata da un buon bicchiere di vino rosso?

Durata

Tempo di preparazione: 120 minuti

Tempo di cottura: 20-25 minuti

Tempo totale: 145 minuti

Dosi per

4 persone

Ingredienti

Per l’impasto

200 g Farina integrale

200 g Farina 0

200-250 ml Acqua tiepida

2 cucchiai Olio extravergine di oliva

2 cucchiaini Sale fino

1 cucchiaino Zucchero semolato

20 g Lievito di birra fresco

Per la superficie

1 mazzetto Rosmarino

2 cucchiai Olio extravergine di oliva

Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia semintegrale al rosmarino, in una ciotola mettete le farine, fate un buco al centro e aggiungete l’olio, lo zucchero e il lievito sciolto in poca acqua; unite infine il sale in un angolo della ciotola in modo che non sia a contatto diretto con il lievito.

Iniziate ad impastare con un cucchiaio e aggiungete lentamente l’acqua intiepidita.

L’impasto dovrà risultare compatto ma allo stesso tempo elastico, in base al tipo di farina utilizzato servirà più o meno acqua.

Trasferite l’impasto su una spianatoia e continuate ad impastare con le mani per almeno 10 minuti; dopodiché stendetelo con il mattarello.

Foderate con carta forno una teglia rettangolare da 30×24 cm e disponetevi l’impasto steso sistemandolo con le dita.

Coprite con un canovaccio e lasciate lievitare al caldo per 1 ora e trenta minuti circa.

Trascorso il tempo di lievitazione spennellate con olio extravergine di oliva e spargete sulla superficie il rosmarino e il sale.

Cuocete in forno a 200° per 20-25 minuti o comunque finché la base e la superficie non saranno dorate.

Servite a piacere, farcita con prosciutto cotto o altro salume.