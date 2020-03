La focaccia senza lievito è un’alternativa veloce, leggera e croccante alla classica focaccia bianca in teglia, niente tempi di lievitazione da aspettare, potrete impastare prima di cena e cuocere per aver in tavola una focaccia fumante al momento giusto.

Non solo una ricetta utile a chi si è dimenticato il pane e non ha lievito in casa, ma anche per tutti coloro che magari sono intolleranti ai lieviti e non possono quindi mangiare pane, pizza e tutto quello che gli ruota intorno.

La preparazione è davvero semplice, con queste dosi si ottengono 4 focacce da 15/20 cm circa,ma niente vi vieta di farne una teglia unica o ridurre le dimensioni nel caso voleste delle focaccine mignon, magari da farcire con salumi o formaggi.

Tempo di preparazione

15 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

220 g Farina integrale

150 ml Acqua

50 g Olio oliva

1 rametto Rosmarino

5 g Zucchero

5 g Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della focaccia senza lievito lavate bene un rametto di rosmarino, tritatelo e lasciatelo macerare in una ciotola con l’olio.

Versate in una ciotola la farina, il sale e lo zucchero.

Aggiungete piano piano l’acqua tiepida e amalgamate, quindi versate l’olio e impastate fino a ottenere un panetto di pasta liscio ed elastico.

Lasciate riposare in frigo il panetto ricoperto da uno strato di pellicola trasparente e per 30 minuti circa.

Trascorso il tempo di riposo, dividete la pasta in 4 (o più se volete delle focaccine piccole) palline e stendetele col mattarello, su un foglio di carta da forno,ottenendo 4 rettangoli.

Infornate e cuocete per 20 minuti in forno statico a 180°, sfornandole quando saranno ben dorate e croccanti.