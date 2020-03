La ricetta delle focaccine morbide e soffici aggiungeremmo, un impasto che si presenta elastico, stenderlo con il mattarello sarà un gioco da ragazzi, possono essere gustate da sole, al posto del pane o farcite con salumi e formaggio.

Questa ricetta è perfetta per una merenda in casa o per un aperitivo homemade, magari con farce di più tipo e in formato ancora più piccolo per trasformarle in un finger food praticamente perfetto.

Si conservano bene per circa due tre giorni mantenendo la sofficità, ma se avete una bustina di carta, quella del pane andrà benissimo, conservatele lì in modo che non secchino, poyete anche congelarle e lasciarle scongelare quando vorrete servirle, lasciandole rinvenire 5 minuti in forno, ma giusto per servirle tiepide.

Tempo di preparazione

2 1/2 ore

Tempo di cottura

25 minuti

Dosi per

12 Persone

Ingredienti

400 g Farina Manitoba

125 ml Acqua tiepida

125 ml Latte tiepido

1 cucchiaino Zucchero

10 g lievito di birra

40 ml Olio Di Oliva

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta delle focaccine morbide in una ciotola capiente mettete lo zucchero, il latte, l’acqua e sciogliete il lievito, cominciate a incorporare poco alla volta impastando la farina.P

Mentre continuate a unire la farina e impastare aggiungete anche trequarti dell’ olio e il sale, lavorate fino a formare una pasta liscia, compatta, lavorate per circa cinque/dieci minuti, coprite con un telo e lasciate raddoppiare l’impasto, circa un’ora di tempo.

Infarinate un piano da lavoro, stendete la pasta con un mattarello, altezza circa mezzo cm, con un coppapasta di circa 10 cm (ma la misura potete deciderla voi) formate le focaccine, stendetele su una teglia con carta forno e coprite con la pellicola.

Fate lievitare un’ora poi con i polpastrelli formate dei buchini sulla superficie delle focaccine, spolverate di sale e con il restante olio, se avete un pennello è più pratico, infornate a 180 gradi per circa 25 minuti, forno già caldo, devono risultare dorate, sfornate e lasciate riposare dieci minuti prima di gustarle.