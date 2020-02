La frittata di lenticchie rosse è ottima come secondo piatto o per un aperitivo o brunch, si possono utilizzare anche le altre varietà di lenticchie magari avanzate dalla preparazione di una zuppa.

In commercio esiste anche una farina di lenticchie rosse ideale per rendere questa ricetta totalmente vegana eliminando l’uovo.

Le lenticchie rosse sono una varietà molto facile da cuocere perché non necessitano di ammollo precedente e a differenza delle altre varietà sono molto più digeribili.

Si trovano facilmente al supermercato, sono decorticate cioè non hanno la pellicina esterna, e danno un grande apporto di ferro e vitamine.

Questa varietà cambia colore in cottura, sbiadendosi, e ha la particolarità di sfaldarsi leggermente, caratteristica perfetta per ricette come zuppe o per questa frittata di lenticchie rosse.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

6 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

2 Uova

100 g Lenticchie rosse decorticate

1 Carota

2 Cipollotti freschi

200 g Acqua fredda

1/2 Coste di Sedano

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

q.b Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta della frittata di lenticchie rosse iniziare a preparare le lenticchie.

Sciacquare sotto acqua corrente le lenticchie e mettere a cuocere in un pentolino con l’acqua fredda e il sedano portando a bollore.

Cuocere per circa 15 minuti fino a quando tutto il liquido non sarà stato assorbito.

Scolare le lenticchie e mettere da parte.

Prendere i cipollotti, pulirli dalle radici e dal primo strato esterno.

Tagliare a pezzetti fino a metà altezza della parte verde. Mettere da parte.

Pulire la carota e ricavare delle rondelle spesse circa 3-4 mm. Mettere da parte.

In una ciotola rompere le uova per sbatterle. Aggiungere il sale.

In una padella mettere l’olio extravergine di oliva e i cipollotti tagliati, fare dorare leggermente.

Aggiungere le lenticchie cotte e le carote, saltare in padella qualche minuto.

Compattare le lenticchie formando uno strato uniforme.

Aggiungere le uova sbattute e cuocere per 2-3 minuti.

Ribaltare la frittata sul lato opposto e continuare la cottura per altri 2-3 minuti.

Togliere dal fuoco e servire in un piatto da portata.