Le frittelle al limone sono piccoli dolcetti aromatizzati al limoncello e profumati con la scorza di limone, dorate e croccanti fuori grazie alla frittura sono morbidi e soffici all’interno.

Una ricetta veloce con ingredienti semplici che tutti abbiamo in dispensa, le classiche frittelle che ci preparava la nonna, velocissime e facili da preparare.

Non servono particolari attrezzature né accorgimenti per prepararli, nonostante la frittura il limone le rende comunque fresche e gustose, ma desistete se pensate di potete cuocerle anche al forno, queste frittelle richiedono l’olio bollente per essere cotte alla perfezione e sprigionare tutto il loro sapore.

Tempo di preparazione

5 minuti

Tempo di cottura

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

200 g Farina 00

1 Uovo

100 g Zucchero

100 ml Latte

2 cucchiaino Lievito per dolci

2 cucchiaio Limoncello

scorza di limone grattugiata

Zucchero A Velo

300 ml Olio Di Semi

Preparazione

Per preparare la ricetta delle frittelle al limone montate con le fruste elettriche lo zucchero e l’uovo.

Aggiungete adesso tutti gli ingredienti liquidi e alla fine incorporate i soldi, ovvero lievito, farina e scorza di limone grattugiata.

Mescolate bene il tutto.

Coprite la ciotola con l’impasto con della pellicola alimentare. Lasciate a riposo per circa 30 minuti.

Scaldate l’olio di semi in un pentolino , dovrà raggiungere i 170 °, se non possedete un termometro utilizzate il classico stecchino, quando immergendolo vedrete delle bollicine l’olio sarà caldo.

Con un cucchiaino prelevate un po’ di impasto e buttatelo nell’olio caldo.

Una volta che le frittelle avranno assunto un bel colore dorato mettetele a scolare su della carta.

Zucchero a velo abbondante e servitele calde calde.