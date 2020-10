Le frittelle di patate e pancetta, sono gustosissimi stuzzichini, perfetti per le vostre feste in famiglia o con gli amici, ideali da servire insieme all’aperitivo o in alternativa, per arricchire il vostro antipasto.

Una ricetta che si prepara velocemente e senza difficoltà, vi basterà infatti mescolare le patate grattugiate crude, con pochi altri ingredienti, una breve frittura, fatta a regola d’arte, renderà questi bocconcini irresistibili.

Scegliete se preferite la pancetta dolce oppure quella affumicata, entrambe sono perfette per questa ricetta, in pochi minuti e con pochissimo sforzo, avrete delle frittelle che amerete al primo morso.

Per avere una frittura casalinga a regola d’arte, l’olio deve essere profondo e dev’essere caldo ma non bollente. Friggete pochi pezzi alla volta e usate una fiamma media, in modo da cuocere a puntino anche l’interno della frittella.

Gli oli ideali per la frittura sono l’olio d’oliva e l’olio di arachide, che hanno un punto di fumo più alto e reggono meglio la cottura, evitando di lasciare un retrogusto di bruciato ai vostri piatti.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di preparazione: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 Patata grande

1 Uovo

3 – 4 cucchiai Farina 00

2 cucchiai Parmigiano grattugiato Grana Padano

q.b. Sale

100 g Pancetta a cubetti dolce oppure affumicata

q.b. Olio Di Arachide per friggere

Preparazione

Per preparare la ricetta delle frittelle di patate e pancetta, grattugiate la patata con una grattugia a fori larghi e mettetela in una ciotola.

Aggiungete la pancetta che avrete rosolato in pochissimo olio, l’uovo, 3 cucchiai di farina, un pizzico di sale e il formaggio grattugiato.

Prendete l’impasto a cucchiaiate rase e fate scendere nell’olio caldo e profondo.

Cuocete le frittelle a fiamma media, 3 o 4 per volta, fino a leggera doratura, rigirando le frittelle a metà cottura.

Servite calde, spolverizzate con un po’ di sale.

Amalgamate con un cucchiaio e se necessario, unite un altro cucchiaio di farina.