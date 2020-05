Le frittelle di patate lesse sono un antipasto semplice e veloce da preparare, un modo diverso di preparare la ricetta delle classiche crocchette, la mozzarella grattugiata nell’impasto le renderà ancora più golose, rivelando un cuore filante all’interno.

Questa volta abbiamo optato per una cottura al forno per questa ricetta, che rende le frittelle estremamente croccanti all’esterno ma mantenendo morbidezza e umidità all’interno, ovviamente nulla vi vieta di tuffarle in olio abbondante e friggerle fino a quando saranno belle dorate ovviamente.

Potete anche prepararle in anticipo e poi congelarle, quando ne avrete voglia vi basterà trasferirle dal congelatore al forno e avrete le vostre frittelle calde, pronte per essere servite, se invece siete del team fritto for ever, allora dovrete lasciarle scongelare prima di friggerle.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

1 kg Patate lesse

40 g Parmigiano grattugiato

100 g Farina 00

300 g Mozzarelle grattugiate

1 Uovo

Sale

Pepe

1 cucchiaino Prezzemolo

Pangrattato

Preparazione

Per preparare la ricetta delle frittelle di patate lesse, in una ciotola capiente iniziate a preparare la ricetta delle frittelle di patate mescolando le patate lesse, il parmigiano, la farina, la mozzarella e l’uovo.

Aggiungete il prezzemolo e aggiustate di sale e pepe.

Formate con le mani delle frittelle, schiacciatele leggermente e passatele nel pangrattato.

Mettete le frittelle che avete ottenuto su una placca rivestita di carta forno e cuocete in forno già caldo a 200 °C per 20 minuti.

Servite le frittelle di patate calde.