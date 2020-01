Le frittelle di zucca e rosmarino con salsa aioli sono un’idea sfiziosa e facile da realizzare da portare in tavola come aperitivo o antipasto.

La ricetta è veramente semplicissima, si tratta semplicemente di zucca grattugiata a julienne, che viene poi tuffata in poca, densa pastella a base di yogurt, e il tutto viene poi fritto…non ci sono stampini da usare, forme da creare o tempi di lievitazione da rispettare, ma solo un pizzico di lievito per torte salate e due cucchiai per aiutarsi a fare le frittelle direttamente nell’olio bollente.

Per renderle ancora più sfiziose le abbiamo servite con la salsa aioli, una salsa di origine provenzale, che assomiglia alla maionese, con l’aggiunta però di uno (o più, ma dipende dai vostri gusti) spicchi d’aglio.

Volendo potete anche prendere spunto da una ricetta di Monica e aggiungere anche qualche ago di rosmarino, che andrà a richiamare i sapori delle frittelle, e otterrete così una salsa aioli al rosmarino.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

10 minuti

Dosi per

6 Persone

Ingredienti

Per le Frittelle di zucca e rosmarino

190 g Farina 0

2 cucchiaini Lievito istantaneo per salato

1 pizzico Sale

2 Uova

220 g Yogurt Bianco non zuccherato

250 g Zucca cruda al netto degli scarti

1/2 cucchiaino Rosmarino fresco

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

q.b. Olio Di Semi Di Mais o EVO per friggere

Per la salsa Aioli

150 g Maionese

1 spicchio Aglio

Preparazione

Per preparare la ricetta delle frittelle di zucca e rosmarino con salsa aioli in una ciotola unite la farina, il lievito e il sale.

Aggiungete le uova, lo yogurt bianco, il rosmarino, un cucchiaio d’olio e mescolate per ottenere un composto omogeneo.

Grattugiate la zucca a julienne con una grattugia a fori larghi, poi unitela alla pastella.

Riempite una pentola capiente con circa 1 litro d’olio extravergine d’oliva delicato (o di semi) e fatelo scaldare.

Quando sarà arrivato a temperatura iniziate a friggere le frittelle, porzionando l’impasto con un cucchiaio.

Fate friggere ogni frittella 1 minuto e mezzo per lato, finchè non saranno belle dorate, poi ponetele a scolare sulla carta assorbente e impiattatele.

Per la salsa aioli

Preparate la maionese con frullatore a immersione, poi aggiungete lo spicchio d’aglio tritato e frullate ancora brevemente per amalgamarlo.