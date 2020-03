La ganache montata è una preparazione base molto versatile, perfetta per farcire o stuccare le torte ed è anche un ottimo frosting per i cupcakes.

La preparazione di questa ricetta è molto semplice, la consistenza è cremosa ed avvolgente, per realizzarla si utilizza il cioccolato solitamente fondente ma è buonissima anche la variante al cioccolato bianco.

Una volta provata non la mollerete più, fidatevi di noi.

Tempo di preparazione

60 minuti

Tempo di cottura

8 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

250 ml Panna Fresca

200 g Cioccolato Fondente

Preparazione

Per preparare la ricetta della ganache montata spezzettate il cioccolato fondente.

In un pentolino portate quasi a ebollizione la panna fresca.

Aggiungete il cioccolato a fuoco spento, mescolando.

Dovrete ottenere una crema fluida e densa.

Versate la crema in una ciotola e conservatela per 30 minuti in frigo

Trascorsi i 30 minuti montate il composto con l’aiuto delle fruste elettriche.