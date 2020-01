Le girelle di pandoro sono un modo diverso per utilizzare il pandoro avanzato dalle feste di Natale, se non avete più voglia di pandoro e panettone, questa nuova veste vi permetterà di portare un dolce in tavola per merenda in pochi minuti e con pochissimi ingredienti.

Questa è una ricetta perfetta per la merenda di grandi e soprattutto dei bambini, sono veramente facili da preparare, non servono grossi strumenti né troppi ingredienti, potete prepararle insieme a loro, decorarle come più vi piace e gustarvi una golosa merenda insieme.

Si conservano in frigorifero per 3-4 giorni ma vedrete che spariranno in molto meno tempo.

Tempo di preparazione

10 minuti

Dosi per

10 girelle

Ingredienti

2 fette Pandoro

250 g Mascarpone

80 g crema spalmabile al cioccolato

200 g Cioccolato fondente fuso

Preparazione

Per preparare la ricetta delle girelle di pandoro tagliate due fette di pandoro e appiattite ciascuna con il mattarello.

In una ciotola lavorate con le fruste elettriche il mascarpone e la crema spalmabile, fino ad ottenere una crema omogenea.

Farcite ogni fetta con metà di crema al mascarpone, spalmate bene su tutta la fetta e arrotolatela su se stessa, avvolgetela nella pellicola e mettete a rassodare in frigorifero per 30 minuti.

Trascorso il tempo di riposo tagliate delle fette di circa 2 centimetri ciascuna e passate la base nel cioccolato fuso, decorate poi la superficie con altro cioccolato fuso. Fate raffreddare in frigorifero 30 minuti e gustate fredde.