Le girelle pesto e salmone sono un ottimo antipasto per una cena tra amici, o uno sfizioso finger da proporre per un buffet, si possono preparare in anticipo e si possono farcire in mille modi diversi.

Quella che vi proponiamo oggi è una ricetta semplice, una frittata leggera, cotta al forno e poi utilizzata come fosse una pasta biscuit per creare un rotolo con una farcia fresca, il pesto che mescolato all’impasto si sposa alla perfezione con il salmone, fresche e golose, potete guarnire queste girelle con del finocchietto selvatico o dell’aneto, e guarnire con scorze di limone, che regaleranno al piatto un profumo e un aroma inconfondibile.

Noi abbiamo optato per un grande classico, salmone e formaggio, ma se preferite potete crearne una versione vegetariana e farcire con un trito di funghi porcini saltati in padella, o ancora con gorgonzola, pere e noci, in questo caso omettete però il pesto nell’impasto, per evitare che i sapori si coprano squilibrando tutto il piatto.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 20 minuti

Tempo totale: 35 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

3 Uova

1 cucchiaio Acqua

30 g Parmigiano

60 g Pesto

Sale

Pepe

100 g Formaggio spalmabile

100 g Salmone affumicato

Finocchietto selvatico fresco

Preparazione

Per preparare la ricetta delle girelle pesto e salmone, in una ciotola unite le uova, l’acqua, il parmigiano, il pesto, il sale ed il pepe e mescolate bene con una frusta.

Trasferite il composto che avrete ottenuto in una teglia precedentemente rivestita con carta forno e cuocete, in forno già caldo a 180 °C per 20 minuti.

Una volta cotto il rotolo di frittata, sfornatelo, appoggiate un foglio di carta forno sulla superficie e rigiratelo su un piano da lavoro, in modo da poter togliere la carta forno con cui l’avete cotto.

Lasciate stiepidire poi farcite con il formaggio spalmabile e il salmone, arrotolate, avvolgetelo nella pellicola alimentare e lasciatelo riposare in frigorifero 20 minuti.

Una volta che il rotolo avrà riposato, tagliatelo in fette spesse 1 centimetro. Servite le girelle con del finocchietto selvatico.