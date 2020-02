Le girelle salate sono una ricetta molto semplice e veloce da realizzare, non hanno bisogno di cottura e sono ideali per stuzzicare il palato dei bambini, perfette come cibo da asporto per un pic nic all’aria aperta o una merenda sfiziosa.

Per la ricetta delle girelle salate, viene utilizzato il pane bianco morbido, quello usato per preparare i tramezzini, che verrà poi farcito con appetitosi ripieni e servito affettato in un formato simpatico e colorato a seconda della farcitura scelta.

La ricetta delle girelle salate è pensata appositamente per i bambini, quindi vengono farcite con dei ripieni leggeri e ben graditi dai più piccoli, come la robiola e il prosciutto cotto, ma sono anche ottime da utilizzare come finger d’aperitivo e in questo caso potrete scegliere dei gusti più da adulti.

Tempo di preparazione

30 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

4 fette Pane tramezzino rettangolare

180 g Robiola

30 g Rucola

100 g Bresaola

100 g Prosciutto Cotto

100 g Emmenthal

Preparazione

Per preparare la ricetta delle girelle salate preparate una mousse frullando insieme la rucola lavata e 80 grammi di robiola.

Con il mattarello schiacciate una fetta di pane e spalmate metà della mousse. Unite 50 grammi di bresaola a fette.

Arrotolate il pane su se stesso e chiudetelo stretto nella pellicola alimentare. Farcite nella stessa maniera la seconda fetta di pane.

Schiacciate le fette di pane rimanenti e spalmate su ciascuna metà della robiola rimasta.

Unite prima le fette di prosciutto cotto, quindi le fette di emmenthal tagliate finemente, poi arrotolate il pane e chiudetelo nella pellicola alimentare come fatto precedentemente.

Prendete tutti i rotolini e metteteli in frigo per almeno un paio di ore.

Al momento di servire togliete la pellicola e affettate in tante rotelle dello spessore di mezzo centimetro.