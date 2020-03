Gli gnocchi agli scampi sono un primo piatto semplice ma al tempo stesso dal gusto deciso, la dolcezza degli scampi ben si sposa con l’acido dei pomodorini e il piccante del peperoncino, per essere poi raccolto tutto dagli gnocchi di patate, che assorbono il condimento esaltandolo.

Una ricetta semplice ma di grande effetto, unico dictat è la freschezza degli ingredienti, soprattutto degli scampi, evitate quelli congelati, scegliete scampi freschi, pulirli e cucinarli non è così difficile e il risultato ne acquisterà di molto.

Gli gnocchi di patate sono un formato di pasta che fa la sua comparsa già verso la metà dell’800, quelli di patate poi si diffusero a macchia d’olio verso la fine del 1800, sembra che la loro origine sia campana, dove venivano utilizzati come piatto delle feste.

Tempo di preparazione

20 minuti

Tempo di cottura

20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g gnocchi di patate o chicche di patate

1 Spicchio d’aglio

500 g Scampi

1 cucchiaino Patè di peperoncino

8 Pomodorino pachino

1 cucchiaio Olio Extravergine D’Oliva

1 cucchiaio Prezzemolo tritato

q.b. Sale

Preparazione

Per preparare la ricetta degli gnocchi agli scampi sbollentate gli scampi in acqua per un paio di minuti.

Scolateli ed eliminate il carapace e il filetto nero. Tritate grossolanamente la polpa degli scampi.

Conservate 4 scampi interi per la decorazione finale del piatto.

Versate in una padella dell’olio e fate soffriggere uno spicchio d’aglio.

Aggiungete i pomodori che avrete precedentemente lavato e tagliato a spicchi.

Fate insaporire per una decina di minuti e successivamente aggiungete la polpa degli scampi.

Nel frattempo portate a bollore l’acqua salata per gli gnocchi.

Cuoceteli e quando verranno a galla scolateli con una schiumarola e adagiateli nella padella con il condimento a base di scampi.

Fate insapori gli gnocchetti e infine impiattate guarnendo il piatto con gli scampi interi e del prezzemolo fresco tritato.