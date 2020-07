L’estate è il momento perfetto per gustarsi una granita, fresca e rinvigorente, soprattutto quando realizzata con frutta fresca matura e di stagione, la granita al melone è un dopo-pasto delizioso, ma anche una golosità da mangiare a merenda quando si cerca una pausa dalla calura pomeridiana, facile da fare e con i colori del sole.

Perfetta al naturale, questa ricetta diventa ancor più buona arricchita da un tocco alcolico, trasformandola in un coctail estivo in poche mosse, un cucchiaio di vodka alla menta, o di gin al rosmarino, qualche erba aromatica e il drink è servito.

Per un servizio d’effetto dopo averla tolta dal freezer, mantecatela e servitela direttamente in tavola in metà melone svuotato.

Durata

Tempo di preparazione: 15 minuti

Tempo di cottura: 5 minuti

Tempo totale: 20 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

500 g Melone maturo

100 ml Acqua

50 g Zucchero

50 ml di succo Limone

Preparazione

Per preparare la ricetta della granita al melone senza gelatiera, affettate, pelate e tagliate a pezzi il melone, poi frullate ad immersione.

Preparate uno sciroppo con l’acqua e lo zucchero: portate a bollore l’acqua, versatevi sopra lo zucchero e mescolate finché è completamente sciolto.

Spegnete e fate raffreddare. Spremete mezzo limone e unite il succo alla purea di melone.

Quando l’acqua è fredda unitela alla purea e mescolate.

Appena prelevate la granita dal freezer mantecatela e distribuitela ancora freddissima nei bicchieri.

Fate riposare 5 minuti, quindi mescolate velocemente con una forchetta, decorate e servite.

Versate in un contenitore adatto al congelamento e mettete in freezer.

Mescolate con una forchetta circa ogni ora in modo da mantecare la granita riducendo la dimensione dei grani.

Servitela quando ha raggiunto la consistenza desiderata (3-4 ore).