Deliziosa e dissetante, la granita alla menta è un vero must dell’estate, è’ davvero facile da preparare in casa e in pochi minuti, avrete una merenda tutta italiana, fresca e golosa, da gustare nelle giornate più calde.

Dopo una ricetta di pochissimi minuti, la granita ha bisogno di riposare qualche ora nel congelatore, l’attesa vale la pena però, perché avrete una granita degna delle migliori gelaterie.

Potete preparatela la sera prima, per poi gustarla in tutta la sua refrigerante bontà il giorno dopo.

La granita più famosa è senza dubbio quella siciliana, cremosa, da mangiare a colazione inzuppandoci dentro una bella brioche, il suo consumo sembra risalga addirittura al Medioevo e sembra che la ricetta originale venne importata sull’isola durante la dominazione araba.

I primi produttori locali venivano chiamati “nivaroli” ovvero coloro i quali, durante l’inverno, si occupavano di raccogliere la neve dalle montagne, neve che poi conservavano in quelle che venivano dette “neviere” , una sorta di cella frigorifera ante litteram, questo permetteva di preservare la neve dal caldo e portarla fino in spiaggia per confezionare ottime granite.

Durata

Tempo di preparazione: 10 minuti

Tempo totale: 10 minuti

Dosi per

2 Persone

Ingredienti

200 ml Acqua

100 ml Sciroppo di menta

3 cucchiai Zucchero

Preparazione

Per preparare la ricetta della granita alla menta unite l’acqua allo zucchero, mettete in un pentolino e fate bollire per un paio di minuti. Lasciate raffreddare completamente.

Una volta che lo sciroppo di acqua e zucchero è completamente freddo, aggiungete lo sciroppo di menta e mescolate per amalgamare.

Versate il liquido ottenuto in un contenitore basso adatto al congelatore. Mettete in freezer per almeno 8 ore.

Se volete una granita più cremosa, dopo 3 ore, mescolate il composto congelato e ripetete l’operazione dopo altre 3 ore.

Se vi piace la granita più granulosa e amate i pezzetti di ghiaccio, saltate questo passaggio.

Dopo 8 – 10 ore, la vostra granita è pronta. Prendete il composto ghiacciato, mettetelo nel frullatore e azionate per qualche secondo.

Servite la granita immediatamente, guarnita con qualche foglia di menta fresca.