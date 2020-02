La grappa al miele è un liquore semplice da riproporre in casa, partendo da una grappa semplice magari anonima che teniamo in un angolo buio della casa.

Questa ricetta si presta bene anche per essere preparata in vista magari di un pensiero o di un regalo, semplice da fare, stupirà tutti con il suo sapore.

Grazie agli ingredienti che contiene, in particolare al limone e zenzero, questa grappa è digestiva e perfetta per il dopo pasto; inoltre ha anche proprietà tonificanti e ricostituenti, e il suo sapore dolce e aromatico è reso speciale dal miele e dalle spezie con le quali è stata messa in infusione.

L’unico neo, se gliene vogliamo trovare uno, è il tempo di riposo un po’ lungo, ma vi garantisco che ne vale la pena! Se dovrete prepararla per fare qualche regalo, calcolate bene i tempi per averla pronta al momento opportuno.

Noi abbiamo utilizzato una grappa di Chardonnay, ma anche una qualsiasi grappa giovane bianca va benone.

Molto importante dopo il periodo di infusione e successivamente anche di riposo, è filtrarla bene sia con un colino che con un filtro di carta, o ancora meglio, con una pezzuola di cotone o lino a maglia fitta, in modo da eliminare tutte le impurità e renderla il più limpida possibile.

E’ anche normale, che essendo fatta in casa dopo un po’ si riformi del residuo sul fondo…basterà filtrarla di nuovo con lo stesso sistema che ho descritto prima, e berla tranquillamente.

Va tenuta in luogo fresco, e consumata nel giro di sei mesi.

Tempo di preparazione

15 minuti

Dosi per

4 Persone

Ingredienti

700 ml Grappa di Chardonnay

70 g Miele al limone

3 Chiodi Di Garofano

1 Limone Biologico non trattato

1 stecca Cannella piccola di circa 4-5 cm

La punta di 1 cucchiaino Zenzero in polvere

Preparazione

Per preparare la ricetta della grappa al miele sterilizzate in acqua bollente un vaso di vetro ermetico della capacità di circa un litro o più, poi asciugatelo ben bene e versateci 500 ml di grappa.

Con un pelapatate affilato ottenete la scorza gialla dalla buccia del limone e aggiungetela alla grappa; unite poi la stecca di cannella, i chiodi di garofano e lo zenzero.

Chiudete il vaso e lasciate in infusione in un luogo fresco e buio per circa una decina di giorni.

Una volta trascorso questo tempo, filtrate l’infuso (che sarà diventato di un bel colore giallo dorato) prima eliminando tutte le scorze e le spezie che andranno buttate, poi passandolo in un colino rivestito con una pezzuola di cotone o lino dalla trama fitta, per trattenere tutte le impurità possibili.

Scaldate successivamente a bagnomaria il miele, aggiungetelo ai 200 ml di grappa rimanente che poi verserete nel vaso con l’infuso filtrato, mescolando bene per sciogliere il tutto.

Richiudete il vaso e fatelo riposare in un luogo fresco e poco luminoso per circa due mesi; dopodichè la grappa sarà pronta per essere consumata, dopo averla imbottigliata ed ulteriormente filtrata con il metodo descritto sopra, in modo da renderla più limpida possibile e togliere l’eventuale fondo formatosi, essendo fatta in casa.